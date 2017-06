Vedci objavili planétu s vyššou teplotou ako hviezdy

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Vedci objavili planétu, ktorej teplota je vyššia ako priemerná teplota hviezd v našej Slnečnej sústave.

Planéta, ktorá dostala pomenovanie KELT-9b, je len o niečo málo chladnejšia ako naše Slnko, ale teplejšia ako priemerný červený trpaslík, čo je ďaleko najčastejší typ hviezdy v našej galaxii. O zistení informoval ako prvý magazín Nature.

Krúži okolo inej hviezdy

“Existenciu KELT-9b sme síce zaznamenali už v roku 2014, ale – verte či neverte – trvalo nám až doteraz, kým sme sami seba presvedčili, že tento naozaj bizarný a netradičný svet je v skutočnosti planétou, ktorá krúži okolo inej hviezdy,” cituje britská BBC Scotta Gaudiho, šéfa vedeckého tímu z Ohio State University.

Teplota na povrchu planéty KELT-9b je vyše 4300 stupňov Celzia. Konkrétne na tej časti povrchu, ktorá je privrátená k materskej hviezde. KELT-9b totiž svoju polohu voči materskej hviezde nemení a podobne ako náš Mesiac vzhľadom k Zemi, má polovicu povrchu k svojej hviezde privrátenú a druhú odvrátenú.

Obieha vo veľmi tesnej blízkosti

Hlavným dôvodom, prečo má planéta KELT-9b takú vysokú teplotu, nie je ani tak teplota hviezdy, okolo ktorej obieha, ale najmä to, že ju obieha vo veľmi tesnej blízkosti. Jeden obeh okolo hviezdy jej trvá len dva dni. To zároveň znamená, že takáto planéta podľa všetkého nebude žiť dlho. Ak by sa v jej strede nachádzalo kamenné jadro, mohlo by prípadne pretrvať, v opačnom prípade planétu hviezda pomerne rýchlo pohltí.

Planéta KELT-9b je dvakrát väčšia a trikrát hmotnejšia ako Jupiter. Hviezda, okolo ktorej rotuje, je dvaapolkrát hmotnejšia a takmer dvakrát horúcejšia ako naše Slnko. Navyše rotuje tak rýchlo, že by sa podľa Gaudiho nášmu zraku javila značne sploštená.