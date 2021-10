Objavili sa v Pandora Papers okrem Babiša aj mená slovenských politikov? Šeligu a Dostála by to neprekvapilo

Poslanci, ktorých oslovila agentúra SITA, pripustili, že v dokumentoch Pandora Papers by sa mohlo objaviť prepojenie ľudí, ktorí obchodovali so štátom, aj na slovenských politikov. Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že by ho to neprekvapilo.

Podobne sa vyjadril poslanec Ondrej Dostál (SaS), podľa ktorého je to možné a rovnako aj poslanec Andrej Stančík (OĽaNO). Zakladateľka a riaditeľka portálu investigace.cz Pavla Holcová sa k prípadným prepojeniam na slovenských politikov nechcela vyjadrovať, aby to nenarušilo „priebeh našej práce“.