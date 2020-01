Objavilo sa nové video, ukrajinský Boeing mali zasiahnuť dve iránske rakety

Ukrajinský Boeing 737-800 spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), ktorý sa zrútil 8. januára pri Teheráne, zasiahli až dve iránske rakety. Má to dokazovať video z bezpečnostnej kamery, ktorá bola umiestnená na streche budovy v dedine Bidkaneh. Video ako prvý zverejnil americký New York Times a prebral ho napríklad aj britský The Sun.

Jedno video z tragickej nehody ukrajinského Boeingu sa už objavilo tesne po havárii a zachytáva moment, ako raketa trafila lietadlo vo vzduchu. Irán autora tohto videa zadržal a očakáva sa, že bude čeliť obvineniam týkajúcim sa národnej bezpečnosti.

Let PS752 zostrelili krátko po štarte z teheránskeho letiska. Zahynulo všetkých 176 ľudí na palube. Irán spočiatku popieral, že by lietadlo zostrelila raketa, neskôr však priznal, že sa stalo terčom jeho vlastného protiraketového systému.