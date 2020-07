Objavom sezóny vo Fortuna lige bol Bernát, v jedenástke sezóny až sedem hráčov ŠK Slovan Bratislava

Až sedmička z tímu ŠK Slovan Bratislava, dvaja zástupcovia FK DAC 1904 Dunajská Streda a po jednom futbalistovi z AS Trenčín a MŠK Žilina. Také je zloženie najlepšej Jedenástky Fortuna ligy zo sezóny 2019/2020, slávnostne ju vyhlásili v nedeľu večer v priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave.

Elitná jedenástka je zrkadlom suverenity Slovana v sezóne, ktorú poznačila aj trojmesačná prestávka pre šíriaci sa nový koronavírus. Futbalisti z bratislavského Tehelného poľa poľahky obhájili majstrovský titul a pridali aj cenené double zásluhou víťazstva v domácej pohárovej súťaži – Slovnaft Cupe.

„Sezóna bola pre pauzu spôsobenú koronavírusom neštandardná, ale som rád, že sme ju dohrali. Futbal, ako jeden z mála športov bojoval, aby sa mohol ročník dokončiť. Dominoval v ňom Slovan, dal najviac gólov, najmenej dostal a len raz prehral,“ povedal prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák, cituje ho portál futbalsfz.sk.

Šporar najlepším strelcom

V najlepšej jedenástke sezóny boli zo Slovana Bratislava brankár Dominik Greif, obrancovia Jurij Medveděv, Vasil Božikov a Myenty Abena, v strede poľa Moha a Dávid Holman a v útoku Andraž Šporar s 12 gólmi najlepší strelec najvyššej slovenskej súťaži. Toto privilégium získal 26-ročný Slovinec napriek tomu, že v polovici sezóny prestúpil do portugalského Sportingu Lisabon.

Sedmičku slovanistov doplnili v Top 11-ke obranca Eric Davis z Dunajskej Stredy a stredopoliari Miroslav Káčer zo Žiliny, Zsolt Kalmár z Dunajskej Stredy a Osman Bukari z Trenčína. Pozoruhodné je, že do najlepšieho výberu sezóny sa dostali iba dvaja Slováci – Greif a Káčer. A to Káčer odohral iba pol sezóny, počas koronavírusovej pauzy zamieril do Plzne.

Greif vychytal 13-krát nulu

Brankár Greif pozbieral hneď niekoľko ocenení. Okrem miesta v elitnej jedenástke sa stal aj najlepším brankárom a tiež celkovo top hráčom uplynulej sezóny na Slovensku.

„Dovoľte mi poďakovať sa. Nie je veľmi zvykom, aby sa stal najlepším hráčom brankár. Som prekvapený. Zápasov bolo mnoho, ani mne sa nevyhli zdravotné problémy a výborne mi pomohol Mišo Šulla. Aj preto sme získali v Slovane double,“ uviedol Dominik Greif.

V sezóne 2019/2020 vychytal trinásť zápasov s nulou na konte inkasovaných gólov. V klube prežívame veľkú radosť, tieto ocenenia sú už len čerešničky. Veríme, že návštevy na štadióne sa budú zvyšovať, ľudia budú na nás chodiť aj vďaka našim výkonom,“ dodal Greif.

Cenu fair-play získal MFK Ružomberok

Objavom sezóny sa stal hráč MŠK Žilina Ján Bernát, ktorý strelil deväť gólov. „Chcel by som sa poďakovať rodine a priateľke, ktorí pri mne sú v lepších a aj horších časoch. Sme radi, že sme skončili pred Dunajskou Stredou,“ uviedol Bernát.

Na diaľku z portugalského Lisabonu sa premiantom prihovoril aj najlepší strelec Šporar. „Som smutný, že nemôžem byť s vami, ale v Portugalsku hráme ešte ligu. Ďakujem, že som dostal cenu, ďakujem aj spoluhráčom a fanúšikom,“ povedal vo videu.

Najlepším trénerom sa stal Ján Kozák ml., ktorý ako trénerský nováčik na fortunaligovej scéne priviedol ŠK Slovan k majstrovskému titulu. Najlepším hlavným rozhodcom sa stal Ivan Kružliak, najlepším asistentom Dušan Hrčka. Cenu fair-play získal MFK Ružomberok.

Vedenie ÚLK sa poďakovalo za dlhoročné služby dnes už bývalým rozhodcom Jozefovi Pavlíkovi a Pavlovi Chmurovi.