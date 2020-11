Objavte slovenské Vianoce

Priemerný slovák minie podľa minuloročných štatistík na Vianoce 200 Eur na darčeky. Keby len 100 000 z nás naozaj minulo túto sumu, je to 200 miliónov Eur. A teraz si predstavte, že tieto peniaze minieme tu na Slovensku za domáce výrobky a podporíme tak domácu produkciu a ľudí. Nebolo by to úžasné? Práve v tejto ťažkej situácii by toto gesto zachránilo mnoho pracovných miest, dobrých nápadov a hlavne nádej, že keď si vzájomne pomôžeme, vieme prežiť aj ťažké časy.

Toto však nie je nereálne. Na Slovensku máme množstvo úžasných výrob a značiek, ktoré robia svetové kúsky a vôbec o nich nevieme. Sú tu fabriky a ľudia, ktorí šijú parádne obleky, kvalitné košele, trendové topánky, pletú kvalitné ponožky a svetre, tvoria svetovú spodnú bielizeň, produkujú úžasné bytové textílie, kvalitné detské topánočky, či dospelácku obuv, nadčasové kabelky, ekologické a ergonomické školské tašky a mnoho ďalších vecí.

Foto: Fusakle

Práve preto vznikla po prvej vlne pandémie iniciatíva Obleč sa doma. Sústreďuje slovenské značky, ktoré aj na Slovensku vyrábajú a predstavuje ich širokej verejnosti. Ako napovedá názov iniciatívy, všetky značky sú z textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho odvetvia. Okrem toho združuje nielen značky, ale aj lokálne výroby a chce vytvoriť silný hlas celého priemyslu voči štátnym inštitúciám. V priebehu pol roka sa jej podarilo dať dokopy viac ako 90 značiek a výrob a vytvárajú tak jedinečnú platformu pre ľudí spoznať aké krásne veci doma robíme a dokonca výroby medzi sebou prepájať a tvoriť tak nové príležitosti a nápady.

Foto: Fusakle

Ak sa rozhodnete tento rok nakúpiť vianočné darčeky od slovenských výrobcov, určite navštívte www.oblecsadoma.sk

Výber je naozaj veľký, nájde sa niečo pre každého člena rodiny- od tých najmenších

Až po svokru, od hlavy až po päty, do postele či na šport, a dokonca i doplnky či rôzne dekorácie do domácnosti.

Foto: Fusakle

