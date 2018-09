Objavte svoju jedinečnosť!

TRENČÍN 3. septembra 2018 (WBN/PR) – „Ja som jedinečný”, to je motto prvého ročníka ONE & ONLY Festivalu, na ktorý vás pozývame do Trenčína. Oslávte svoju jedinečnosť a zistite, ako jednoducho a pritom trvalo dokážeme sami seba rozvíjať.

V sobotu, 22. septembra, otvorí ONE & ONLY Festival prvýkrát brány troch prednáškových a jednej jógovej sály pre verejnosť. Myšlienka vytvoriť festival ponúkajúci uvedomenie si, že každý z nás je jedinečný svojim vlastným spôsobom, vznikala postupne niekoľko rokov. Organizátorky festivalu – Monika Zovčáková, Karin Nižňanská a Miroslava Jarošová – pripravili pre všetkých jednu úžasnú inšpiratívnu sobotu. Vybrať si môže každý podľa toho, čo ho práve zaujíma. Nenechajte si ujsť prednášky, workshopy a možnosť zacvičiť si jógu.

„Všetci sme jedineční a máme sa neustále čo učiť a kam posúvať, je to nikdy nekončiaci proces. Radi by sme tento odkaz posunuli do úrovne, ktorá sa dotkne nielen vášho vnútra, ale začne sa šíriť do okolia,” hovoria organizátorky a veria, že počas festivalu si každý nájde presne to, čo potrebuje. Pozvanie prednášať prijali inšpiratívne osobnosti zo Slovenska aj zo zahraničia. Vybrať si môžete napriklad z prednášok Jany Pitkovej a Márie Demitrovej z Občianskeho združenia Kolobeh života, ktoré prídu hovoriť o smútku, o tom, ako sa v živote vyrovnať s rôznymi stratami a vedeli po smútku ďalej žiť. Osobná konzultantka Eva Ďurišová ponúkne prednášku o Sile prijať nepríjemné stránky v živote, Zuzana Záhradníková, certifikovaná kariérna podarkyňa a expertka na kľúčové talenty príde porozprávať o našich vrodených talentoch a počas interaktívneho workshop vás čakajú zážitkové cvičenia, kde odhalíte svoje nadania. Venovať sa budeme aj spoločensky stale dôležitejšej téme – ochrane prírody a problematike plastov, odpadu a prehnaného konzumu v našej spoločnosti. Prednášať prídu manželia Erik a Natália Vargovci, zakladatelia projektu EatGreen. Nezabúdame ani na rodičov, práve pre nich máme pripravenú tému Rodíme sa ako Rodič? Janka Ondrušková, kouč pre deti a dospelých, pripravila workshop, kde sa budete môcť pýtať, tešiť, naučiť, pochopiť, prijať a dovoliť si niečo nové.

Antónia Mačingová, autorka 28-dňového stravovacieho programu pripravila pre návštevníkov prednášku o tom, ako sa najesť do štíhlosti. V jógovej sále si vyskúšate acro jógu, tradičnú jógu z Indie, či kraniosakrálnu jógu. To je len výber z celodenného programu, ktorý začína v sobotu, 22. septembra o 9:00. Nenechajte si ho ujsť a objavte spolu s nami svoju jedinečnosť!

„Skoncentruj každú svoju myšlienku na sebapoznanie. Uvedom si, v čom vynikáš, čo ťa robí šťastným…”

Robin Sharma

O organizátorkách:

Monika Zovčáková je zakladateľkou Yoga studio Trenčín, vášnivá cestovateľká, ktorá si vyskúšala život v Ázii v thajskom kláštore,či v šamanskej komunite, praktizovala jógu a vzdelávala sa v duchovných technikách v Indii.

Karin Nižňanská sa niekoľko rokov venovala organizácii eventov, je mama a manželka a vďaka osobnému rozvoju našla samú seba. Absolvovala kurzy metódy RuŠ 1, 2 a KVET 1, 2, 3, cvičí jógu, medituje. Spoluorganizovala konferenciu pre ženy.

Miroslavu Jarošovú tri životné role – žena, manželka, matka – nasmerovali na cestu sebapoznávaniia a sebarozvoja. Absolvovala niekoľko kurzov a školení zamerané na osobný rozvoj a zdravý životný štýl.

Informácie o festivale a možnosť zakúpiť si vstupenku: https://onefestival.sk/