Objednávanie tovarov do supermarketov bude plánovať umelá inteligencia

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Podľa informácií z Európskej únie sa každoročne vyhodí 88 miliónov ton potravín, čo znamená 173 kilogramov na osobu. Podľa štatistík OSN sa na celom svete ročne vyhodí 1,3 miliardy ton potravín. V obchodoch sa často stretneme s paradoxnou situáciou. Vec, ktorú akurát potrebujeme kúpiť, nemajú. Na druhej strane, maloobchodné prevádzky musia likvidovať niektoré tovary, ktorých objednali príliš veľa.

Aby sa nič nevyhodilo

Optimalizácia objednávania tovaru tak, aby nič nechýbalo a nič sa nevyhodilo. To je ideálny stav. Spôsob, ako objednávať presný počet kusov tovarov, hľadala sieť supermarketov na východnom Slovensku. Riešenie ponúkol Roman Oružinský z firmy AltTag v Bratislave. Inovatívna spoločnosť sa špecializuje sa na Data-Driven Marketing a tvorbu prediktívnych modelov, ktoré využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie. „Pojem umelá inteligencia vzbudzuje v ľuďoch rešpekt. Myslia si, že je to niečo, čo je drahé a komplikované,“ poznamenáva s úsmevom a dodáva: „Osobne verím, že umelú inteligenciu vieme využiť na zníženie nákladov a získanie času. Jednoducho umelá inteligencia uľahčí život ľuďom i firmám.“

Počasie, prázdniny a index spotrebiteľských cien

Pilotný model prediktívneho predaja pre sieť supermarketov spracovali špecialisti z AltTag s použitím umelej inteligencie na základe historických predajov a vonkajších vplyvov. „Od zadávateľa sme získali čísla predajov za obdobie troch rokov. Maloobchod našťastie starostlivo pracuje so svojimi dátami. My sme tieto dáta vyhodnotili a pridali sme k nim vonkajšie faktory,“ vysvetľuje Oružinský.

„Najvýznamnejším faktorom je počasie, ktoré možno predpovedať s presnosťou na termín a konkrétnu lokalitu. Ďalšie dôležité faktory sú ceny pohonných látok, index spotrebiteľských cien, finančné ukazovatele, výplatné termíny, prázdniny či štátne sviatky,“ objasňuje kľúčovú úlohu faktorov pri predikcii. Skúšobnú verziu predikcie spracovali na dátach zo 40 obchodov. Oružinský vysvetľuje fungovanie modelu: „Pre klienta sme pripravili denné a týždenné predikcie na konkrétne tovary a konkrétne predajne. Po porovnaní našich predpokladaných predajov s reálnymi predajmi bola úspešnosť odhadov viac ako 85 %. Príklad: skutočný predaj tatárskej omáčky v supermarkete v Košiciach v 12. týždni bol 80 kusov za týždeň, náš odhad pri použití prediktívneho modelu predaja bol 86 kusov. Ľudovo povedané, trafili sme sa takmer presne.“ Úspech projektu potvrdzuje aj fakt, že sa stal víťazom Microsoft Awards 2018 v kategórii Umelá inteligencia.

Hneď sa vynára otázka, koľko môže supermarket ušetriť pri použití tohto modelu. Podľa skúseností Oružinského z pilotného projektu by mohli znížiť vysoké straty v čerstvých potravinách a zároveň ušetriť pri plánovaní pracovných kapacít. „Odhadujeme, že supermarkety môžu ušetriť desiatky tisíc eur hlavne preto, že nebudú vyhadzovať nepredané čerstvé potraviny a nebudú musieť zlacňovať,“ objasňuje Oružinský. „Zároveň budú efektívnejšie plánovať prácu predavačov. Na vykladanie 50 kilogramov zeleniny nepotrebujete toľko ľudí ako na vyloženie 200 kíl.“

Rýchlo a jednoducho, v cloude

Celý model je postavený na technológii strojového učenia Microsoft Machine Learning Studio a na cloudovom riešení Azure. „V dnešnej rýchlej dobe je podľa mňa zbytočné vyvíjať vlastné platformy, mať svoj vlastný server a na ňom niečo prevádzkovať. Potrebujete stabilný a dostatočný výpočtový výkon a to je presne to, čo Microsoft ponúka. Pre nás je to ideálne, prostredie je intuitívne, človek sa ho rýchlo naučí ovládať a môže v ňom okamžite pracovať,“ opisuje majiteľ AltTag výhody riešenia, ktoré si vybral pre svoj model, a dodáva, že oceňuje hlavne jednoduchosť a rýchlosť: „Prejsť milión dátových položiek modelu na tejto platforme trvá pár sekúnd.“

Čo všetko bude robiť za nás umelá inteligencia v budúcnosti? Roman Oružinský so svojím tímom v AltTag media pracujú na využití umelej inteligencie v Data-Driven Marketingu. „Uplatnenie vidíme napríklad v rozvoze potravín, analýze a vyhodnocovaní pohybu ľudí a, samozrejme, v e-commerce. Model, ktorý sme pilotne odskúšali v sieti supermarketov, je unikátny. Vieme ho upraviť, zmeniť a implementovať aj na iné tovary či služby.“

