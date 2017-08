Obloha nad Sliačom bude patriť letcom, chýbať nebudú ani piloti vzdušných síl

BRATISLAVA 26. augusta (WebNoviny.sk) – Minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) dnes na Leteckej základni Sliač slávnostne otvoril v poradí už 7. ročník Medzinárodných leteckých dní SIAF 2017. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, návštevníci budú mať možnosť po prvýkrát vidieť aj prvý z dvoch vrtuľníkov UH-60 M Black Hawk už ako súčasť výzbroje slovenských vzdušných síl.

Pripravení pomôcť

„Je to jasný dôkaz toho, že to s modernizáciou našich ozbrojených síl myslíme vážne. To všetko, samozrejme, s cieľom garantovať občanom Slovenska, že vojaci sú tu vždy pre nich, pripravení pomôcť. A na to potrebujeme funkčné a akcieschopné ozbrojené sily,“ povedal minister Gajdoš. Zároveň pripomenul, že súčasné vedenie rezortu kladie rovnaký dôraz aj na modernizáciu pozemných síl.

Na medzinárodných leteckých dňoch bude mať tento rok zastúpenie 15 krajín. Vzdušné sily predstavia v rámci dynamických a statických ukážok okrem vrtuľníka Black Hawk aj stíhacie lietadlá MiG-29, Albatrosy L-39, lietadlá L-410 a vrtuľníky Mi-17. Počas dvojdňového podujatia si budú môcť návštevníci pozrieť dynamické a statické ukážky pozemných a špeciálnych síl, ako aj Vojenskej polície a Čestnej stráže Ozbrojených síl SR.

Vynikajúca príležitosť

„Takéto podujatie je vynikajúcou príležitosťou, ako môžeme verejnosti priblížiť náročnú prácu vojakov. Nie každý si uvedomuje, že musia byť 24 hodín denne, sedem dní v týždni pripravení chrániť náš vzdušný priestor, alebo byť v nepretržitej pohotovosti v rámci leteckej pátracej a záchrannej služby,“ povedal Gajdoš.

Šéf rezortu obrany tiež pripomenul, že letecké dni sa konajú na mieste, ktoré zohralo významnú úlohu v rámci Slovenského národného povstania. „Vtedajšie letisko Tri duby bolo najdôležitejším povstaleckým letiskom a aj vďaka udalostiam, ktoré sa odohrali práve tu, dnes máme to šťastie, že žijeme v slobodnej krajine. V utorok si Slovenské národné povstanie pripomenieme v rámci oficiálnych osláv v neďalekej Banskej Bystrici. Osobne by ma veľmi potešilo, keby sme sa aj tam videli v takomto obrovskom počte,“ zdôraznil počas otváracieho ceremoniálu.