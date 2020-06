Obmedzí štát zhromažďovacie právo? Matovič dal za príklad Rakúsko

V prípade ochrany kritickej infraštruktúry štátu by mohlo byť obmedzené zhromažďovacie právo. Uviedol to v pondelok pre médiá predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Uvoľnenie karanténnych opatrení

Reagoval tým na list, v ktorom obchodníci predávajúci na jarmokoch požadujú uvoľnenie karanténnych opatrení. Rovnako ako predtým majitelia posilňovní aj „jarmočníci“ pritom avizovali blokádu diaľníc ako možnú formu protestu, pokiaľ im nebude vyhovené.

Matovič takýto prístup kritizoval. „S takýmito ľuďmi sa nevyjednáva,“ vyhlásil. O uvoľňovaní podľa Matoviča rozhoduje konzílium odborníkov. „Na základe ich rozhodnutí máme najlepšie výsledky v rámci Európy,“ povedal predseda vlády.

Inšpirácia v susednom Rakúsku

Premiér už pri avizovanom štrajku majiteľov fitnescentier na sociálnej sieti poukázal na to, že v susednom Rakúsku môže byť blokáda diaľnice nad 15 minút štátom postihovaná.

V pondelok v tejto súvislosti povedal, že žiadnym blokovaním diaľnice na Slovensku nikto nič nedosiahne. Zároveň by však podľa neho nemala byť štrajkami ohrozovaná bezpečnosť bežných ľudí. „Dnes je možné napríklad zablokovať vstup do jadrovej elektrárne, lebo si myslia, že je to najrozumnejšia vec, ktorú môžu urobiť a všetci budú skákať tak, ako oni budú pískať,“ povedal Matovič.

Na štrajky je podľa neho možné využiť zvyšných 99 % územia štátu, teda všetko okrem kritickej infraštruktúry. „Kdekoľvek inde štrajkovať môžu, ale aby ohrozili bezpečnosť obyčajných ľudí, tomu by sme podľa môjho názoru mali zabrániť,“ dodal premiér.