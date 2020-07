Dvadsať budov štátnej správy čaká rekonštrukcia, obnova by mala stáť takmer šestnásť miliónov eur

Obnova dvadsiatich budov štátnej správy, zaradených do zoznamu na tento rok, by mala stáť celkovo predbežne 15,8 mil. eur. Zo zdrojov Európskej únie cez Operačný program Kvalita životného prostredia by malo na to ísť 15,25 mil. eur a zo štátneho rozpočtu zvyšných 552,7 tis. eur.

Vláda SR v stredu schválila návrh Plánu obnovy relevantných budov na rok 2020, ktorý predložil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Ministerstvo predpokladá úspory energie

Celková podlahová plocha dvadsiatich budov ústredných orgánov štátnej správy, určených na obnovu v tomto roku, predstavuje zhruba 46 722 štvorcových metrov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) predpokladá, že ich obnovou sa dosiahnu úspory energie vo výške 3,79 gigawatthodiny (GWh) za rok.

Celková podlahová plocha budov štátnej správy, nespĺňajúcich minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť (relevantné budovy), k 31. decembru 2019 predstavovala 1 286 723 štvorcových metrov. Ročný cieľ úspor energie bol určený vo výške 52,17 GWh za rok.

Základný cieľ úspor vo výške troch percent z celkovej podlahovej plochy budov štátnej správy, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, je na rok 2020 určený pre budovy s podlahovou plochou 38 602 štvorcových metrov.

Do roku 2020 obnovili sto budov

Členské štáty Európskej únie na základe európskej smernice o energetickej efektívnosti majú od roku 2014 každoročne obnovovať tri percentá z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy. Mali by tak dosiahnuť aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť určené členskými štátmi podľa európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov.

V rokoch 2015 až 2019 bolo do plánov obnovy zaradených 188 budov ústredných orgánov štátnej správy. Súčet celkových podlahových plôch budov určených na obnovu v uvedených rokoch dosiahol vyše 467 tisíc štvorcových metrov. Ku koncu minulého roka ukončili obnovu sto budov, obnovu 80 budov presunuli na roky 2020 až 2023 a osem z plánov obnovy vypustili.