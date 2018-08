Obnova poriadku pri OC HRON v Podunajských Biskupiciach

BRATISLAVA 28. augusta 2018 (WBN/PR) – Ing. Viktor Béreš – kandidát na primátora Bratislavy vyzýva magistrát Bratislavy na obnovu poriadku pri OC HRON v Podunajských Biskupiciach. Ide už o značne udržateľnú situáciu kde hordy opilcov znepríjemňujú ľuďom život už roky a povaľujú sa tam opití na tráve.

Polícia síce príde do 20 minút, ale situácia ostáva dlhodobo nevyriešená, takže orgány mesta Bratislavy zlyhali pri obnove poriadku napriek sťažnostiam ľudí. Opilci sa totiž vracajú na druhý deň opäť a svojimi opileckými áriami, ktoré spievajú v lete aj do tretej nad ránom, znepríjemňujú slušným obyvateľom život. Hlasné nadávky počuť až po najvyššie poschodia okolitých činžiakov. Takto to ďalej nejde.

Okamžité riešenie je nevyhnutné. Čo urobil štát a magistrát Bratislavy pre obnovu poriadku? Kde je mestská poriadková polícia? Začo platíme dane, ak primátor Bratislavy nie je schopný za 4 roky urobiť poriadok v meste. Vyzývam touto cestou kompetentné orgány, aby začali konať v okolí Tesco HRON v Podunajských Biskupiciach.

Nie je to prosba ani výzva na diskusiu, ale je to požiadavka v mene občanov, ktorí žiadajú riešenie od mestskej polície, ktorá je platená z daní občanov. Súčasný primátor Nesrovnal nielenže nesplnil svoje predvolebné sľuby (napr. zrušenie hazardu v Bratislave – sľub nesplnený, renovácia Hlavnej železničnej stanice – sľub nesplnený, nová parkovacia politika – sľub nesplnený) ale nerieši ani bezpečnosť ľudí na sídliskách.

Na tlačovej besede čoskoro zverejním prešľapy mesta Bratislava ako unikajú peniaze daňových poplatníkov.