Obnovené americké sankcie voči Iránu môžu podľa odborníka výrazne ovplyvniť cenu ropy

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) – V dôsledku sankcií voči Iránu by cena ľahkej americkej ropy mohla do zimy stúpnuť až o 30 percent.

Povedal to odborník v oblasti energetiky John Kilduff zo spoločnosti Again Capital pre americkú televíznu spoločnosť CNBC, ktorá o tom informuje na svojej internetovej stránke.

„Tie iránske barely, ktoré stratíme, naozaj ublížia,“ povedal Kilduff, podľa ktorého je vysoko pravdepodobné, že cena ropy v priebehu najbližších týždňov prelomí hranicu 75 USD za barel.

„Situácia na globálnom trhu je napätá a stáva sa ešte napätejšou,“ konštatoval John Kilduff. Rafinérie sa namáhavo snažia nájsť alternatívy pred opätovným uvalením amerických sankcií voči Teheránu začiatkom novembra.

„V rozsahu, v ktorom vidíme strácanie iránskych barelov z trhu, cena ľahkej americkej ropy a ropy Brent sa dá potenciálne očakávať v pásme 85 až 95 USD,“ dodal Kilduff.

(1 EUR = 1,1609 USD)