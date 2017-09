Obrana bude jednou z prvých skúšok nášho členstva v jadre Európskej únie, tvrdí Fedor

BRATISLAVA 17. septembra (WebNoviny.sk) – Obrana bude podľa poslanca NR SR a člena zahraničného výboru Martina Fedora ( MOST – HÍD) jednou z prvých skúšok nášho členstva v jadre EÚ.

Ako povedal Fedor pre agentúru SITA, jadro EÚ bude v konečnom dôsledku definované prístupom členských štátov k rôznym politikám.

Nikto nás nebude presviedčať

„Obranná politika je jedným z najvýraznejších adeptov na užšiu spoluprácu v rámci ďalšej integrácie Európskej únie. Je jednou z oblastí, kde sa jednoznačne môžu preukázať výhody spoločného postupu, užšej spolupráce,“ uviedol.

Fedor sa obáva, že nikto nás nebude extra presviedčať, či chceme byť v jadre, alebo nie. „Je to v prvom rade v našom záujme, pretože zúčastnené krajiny budú v konečnom dôsledku z toho profitovať. Je tu napríklad Európsky obranný fond, ktorému boli v júni tohto roku pridelené nové kompetencie. Bude disponovať až 5,5 miliardy eur ročne na posilnenie obranných spôsobilostí Európskej únie,“ povedal s tým, že je to tretina nášho štátneho rozpočtu.

O nových možnostiach sa mlčí

„Zaráža ma, že na Slovensku sa o týchto nových možnostiach a perspektívach nepochopiteľne mlčí. Pritom je to šanca nielen pre nás, ale aj EÚ ako celok,“ zdôraznil.

Na úrovni členských štátov EÚ sa podľa Fedora obstaráva vyše 80 percent vojenského materiálu. „Vyše 90 percent výskumných projektov zabezpečujú jednotlivé štáty samostatne. Mnoho z toho by sa dalo robiť spoločne a ušetrilo by sa obrovské množstvo finančných prostriedkov, podľa odhadu Európskej komisie je to až 100 miliárd eur“, povedal poslanec NR SR Martin Fedor.

Skica novej EÚ

Fedor je presvedčený, že najbližšie mesiace ukážu skicu novej Európskej únie. „Ukáže sa, ako si jednotlivé krajiny predstavujú exkluzívne „jadro“ vzájomnej spolupráce. Bez aktívneho prístupu aj v oblasti obrany, budeme akurát tak stáť niekde na okraji, pozerať ponad plot a hrať piatu ligu. Tú naozaj okresnú, čo poniektorí Slovensku aj naozaj chcú dopriať. A z príbehu úspechu sa razom môže stať neúspech, periféria a nanajvýš okresná liga,“ vyhlásil Fedor.

Aktuálna debata o budúcnosti je podľa neho najmä o hľadaní novej kvality a efektivity. „Aktuálna bezpečnostná situácia bude tlačiť bezpečnosť do popredia európskej debaty ešte viac, ako tomu bolo doteraz,“ povedal Martin Fedor.