Obranca Boris Valábik vymení hokejový výstroj za uniformu policajta

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový obranca Boris Valábik pred pár dňami oznámil koniec aktívnej kariéry. Tridsaťjedenročný rodák z Nitry (nar. 14. februára 1986) sa však v nasledujúcich rokoch života nebude nudiť. V rozhovore pre portál šport.sk uviedol, že sa chce stať policajtom.

“Hráčsku kariéru som ukončil. Možno si niekto povie, že priskoro, no tak som to cítil. Som človek, ktorý potrebuje mať pred sebou nejakú métu a perspektívu do budúcnosti. Vedel som, že sa nevrátim do NHL, tá najvyššia méta tak zhasla. Nemohol som hrať na sto percent, strácal som postupne motiváciu. Tak som sa rozhodol pre policajný zbor a práve študujem na akadémii v Pezinku,“ povedala celková draftová desiatka z roku 2004, ktorú si v prvom kole vybral dnes už neexistujúci klub Atlanta Trashers.

Ľudia sa mu čudujú

Valábik sa však vo svojom okolí občas stretáva so zvláštnymi reakciami na výber nového povolania. Dvestojeden centimetrov vysoký niekdajší slovenský reprezentant však vie, že stať sa policajtom na Slovensku vôbec nie je jednoduché. Štúdium je podľa jeho názoru náročné.

“Ľudia sa mi čudujú. Neviem však, prečo má polícia na Slovensku také zlé meno. Ja v tom vidím stabilitu a perspektívu. Lebo verím, že ak človek tvrdo maká, tak to ostatní ocenia. Už som nechcel cestovať. Takto si budem môcť zariadiť život a budem doma. Samozrejme, z finančného hľadiska je to úplne o niečom inom,“ vysvetlil ďalej Valábik.

V NHL odohral 80 zápasov

Odchovanec nitrianskeho hokeja odohral v NHL za Atlantu 80 zápasov, v ktorých nazbieral 7 asistencií. S klubom si však nikdy nezahral v play-off. Často sa ocitol aj vo farmárskej AHL. Neskôr sa rozhodol vrátiť do Európy, kde si obliekal dres Piešťan či českej Komety Brno.

V sezóne 2013/2014 si vyskúšal kazašskú ligu vo farbách bývalého Arystanu Temirtau a Arlanu Kokšetau. Ďalší ročník skúsil šťastie v anglickej súťaži, hral za Coventry Blaze. Posledný angažmán absolvoval v rakúskom EHC Lustenau.