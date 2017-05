Obranca Ivan Švarný pokračuje v HC Slovan Bratislava

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Obranca Ivan Švarný bude aj v sezóne 2016/2017 pôsobiť v hokejovom Slovane Bratislava. S vedením “belasých” sa 32-ročný rodák z Nitry dohodol na novej zmluve na dva roky. Informuje o tom oficiálny web Slovana.

Ivan Švarný prišiel do Slovana v lete 2011, po dvoch sezónach zamieril do Medveščaku Záhreb, odtiaľ do Dinama Minsk. Do Bratislavy sa vrátil pred ročníkom 2015/2016. Ostatnú sezónu dohral vo fínskom tíme Kärpät Oulu.

Ivan Švarný v KHL doteraz nastúpil na 230 zápasov základnej časti s bilanciou 7 gólov a 30 asistencií, v play-off pridal 16 štartov (1+1). Slovensko reprezentoval na MS v rokoch 2009, 2013, 2014 a 2016.