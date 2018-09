Obranca Michal Ivan nebol draftovaný do NHL, zúčastní sa však na hlavnom kempe LA Kings

LOS ANGELES 13. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský mládežnícky hokejový reprezentant Michal Ivan bude súčasťou hlavného predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL Los Angeles Kings. Informoval o tom oficiálny web „Kráľov“.

Stále iba 18-ročný obranca nebol draftovaným žiadnym tímom z najkvalitnejšej ligy sveta, ale v minulej sezóne získal s mužstvom juniorskej QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League) Acadie-Bathurst Titan prestížny Memorial Cup považovaný za najcennejšiu klubovú trofej v mládežníckom hokeji v Severnej Amerike.

Rodák zo Žiaru nad Hronom vlani premiérovo opustil slovenskú najvyššiu súťaž a zo Zvolena zamieril do spomenutej QMJHL. V drese Acadie-Bathurst odohral v súčte základnej časti a play-off dovedna 68 duelov so ziskom 20 bodov (4+16) a pomohol tímu k zisku majstrovského titulu. Následne so spoluhráčmi uspel aj v Memorial Cupe, kde v 4 súbojoch dosiahol 2 asistencie.

Ivan reprezentoval Slovensko na dvoch majstrovstvách sveta do 18 rokov a raz sa predstavil aj na svetovom šampionáte do 20 rokov. V slovenskej Tipsport Lige stihol odohrať už 69 zápasov za HKM Zvolen. Po návrate z kempu Los Angeles by sa mal vrátiť späť do juniorskej QMJHL.