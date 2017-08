Obrovská radosť v PSG, Neymar môže konečne nastúpiť

PARÍŽ 11. augusta (WebNoviny.sk) – Medzinárodný transferový certifikát pre brazílskeho futbalistu Neymara, ktorý pred týždňom prestúpil z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain, dorazil do francúzskej metropoly. Dvadsaťpäťročnému útočníkovi tak už nič nebráni,, aby nastúpil za tím svojho nového zamestnávateľa. Neymar bude môcť zasiahnuť do hry už v nedeľňajšom zápase 2. kola najvyššej francúzskej súťaže na trávniku mužstva EA Guingamp.

Francúzska futbalová federácia (FFF) v piatok napoludnie potvrdila, že oprávnenie pre hráča za 222-miliónový transfer už prišlo. Neymar sa stal hráčom PSG minulý piatok. V 1. kole proti tímu SC Amiens nemohol hrať pre chýbajúci certifikát, pričom hrozilo, že Brazílčan nestihne ani druhé vystúpenie svojho tímu v novom ročníku Ligue 1.