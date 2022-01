Teherán urobil obrovský ústupok, je ochotný spolupracovať s USA na jadrovej dohode

Irán v pondelok naznačil ochotu spolupracovať priamo so Spojenými štátmi v rámci aktuálnych rokovaní o jadrovej dohode so svetovými veľmocami, ak to bude potrebné v záujme jej úspešného uzavretia. Informovala o tom oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA.

Ajatolláh Alí Chameneí, ktorý má ako najvyšší duchovný vodca Iránu posledné slovo vo všetkých štátnych záležitostiach, v roku 2018 zakázal akékoľvek rokovania s USA s tým, že by poškodili Irán. Začiatkom tohto mesiaca však zmierlivejším tónom nepriamo dal zelenú iránskemu vyjednávaciemu tímu na rozhovory s USA a povedal, že vyjednávanie a interakcia s nepriateľom neznamená kapituláciu.

Signatármi dohody sú okrem Iránu a USA aj Francúzsko, Nemecko, Rusko, Čína a Spojené kráľovstvo. Cieľom spomenutých rokovaní vo Viedni je nájsť spôsob, ako by USA mohli znovu vstúpiť do jadrovej dohody Teheránu so svetovými mocnosťami a dosiahnuť, aby Irán opäť dodržiaval svoje limity, ktoré sú v nej zakotvené.

Teherán začal od nich upúšťať po tom, ako z nej v roku 2018 vtedajší americký prezident Donald Trump stiahol Spojené štáty a uvalil na Irán sankcie. Súčasný prezident Joe Biden uviedol, že dúfa v návrat jeho krajiny k dohode.