Obrovský miliardový teleskop postavia po odpore Havajčanov na Kanárskych ostrovoch

Obrovský teleskop za 1,4 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur) je o krok bližšie k tomu, že ho postavia na Kanárskych ostrovoch. Oznámil to riaditeľ Inštitútu pre astrofyziku na Kanárskych ostrovoch Rafael Rebolo. Ako povedal pre tlačovú agentúru The Associated Press, stavebné povolenie dostali od mesta Puntagorda na ostrove La Palma.

Medzinárodné konzorcium podporujúce výstavbu Tridsaťmetrového teleskopu (Thirty Meter Telescope) ho chcelo postaviť na najvyššom vrchu Havajských ostrovov. Avšak Havajčania považujú vrch Mauna Kea za posvätný a ich protesty v lete zablokovali jeho výstavbu.

Ako náhradnú lokalitu vybrali španielsky ostrov La Palma, kde sa na vrchu Roque de los Muchachos už nachádza viacero veľkých teleskopov.

Rebolo povedal, že je v pravidelnom kontakte s konzorciom aj španielskym ministerstvom pre vedu a výskum. Podľa vlastných slov je optimistický, že Španielsko nakoniec výstavbu teleskopu privíta.

V porovnaní s doteraz najväčším teleskopom na svete má byť až trojnásobne širší a zaberať deväťkrát viac miesta. Astronómom by mal umožniť lepšie skúmať obdobie spred 13 miliárd rokov, krátko po veľkom tresku, a pomôcť zodpovedať zásadné otázky o počiatku vesmíru.