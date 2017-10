Obrovský slalom mužov zrušili pre silný vietor, mal sa predstaviť aj Andreas Žampa

SÖLDEN 29. októbra (WebNoviny.sk) – Nedeľňajší obrovský slalom mužov v rámci úvodného víkendu nového ročníka Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach v rakúskom Söldene zrušili pre silný vietor. Naplnili sa tak obavy organizátorov, ktoré vyslovili už v piatok na základe nepriaznivej predpovede počasia.

Podľa vedenia pretekov v dôsledku silných poryvov vetra nemohli zabezpečiť dostatočnú bezpečnosť pretekárov na trati. Prvé kolo malo odštartovať o 10.00 h, druhé o tri hodiny neskôr. Rakúšania usúdili, že prípadný odklad na neskorší čas by nebol správnym riešením. V Söldene sa mal predstaviť aj slovenský reprezentant Andreas Žampa.

Na rozdiel od neho sa sezónnej ouvertúry v sobotu dočkala Petra Vlhová. V ženskom obrovskom slalome skončila šestnásta a pripísala si prvých 15 bodov do hodnotenia SP.

„Myslíme pozitívne, ale zároveň sme aj realisti. Preteky sú vážne ohrozené,“ uviedol ešte v sobotu večer pretekový riaditeľ mužských pretekov FIS Markus Waldner. Podľa neho by malo podujatie zostať bez náhrady. Znamená to, že muži si na štart novej sezóny počkajú až do víkendu 11.- 12. novembra, keď budú vo fínskom Levi úvodné slalomy olympijskej zimy.

Preteky mužov v Söldene padli za obeť počasiu už po tretí raz. V roku 2006 bolo proti teplo a dážď, o štyri roky neskôr zasa hustá hmla.