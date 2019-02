Aktualizované: Obrovský slalom v Aare má viacero favoritiek, nechýbajú medzi nimi Shiffrinová ani Vlhová

aktualizované: 13. februára 20:16

AARE 13. februára (WebNoviny.sk) – S číslom 4 pôjde Slovenka Petra Vlhová do 1. kola štvrtkového obrovského slalomu žien na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní vo švédskom Aare. Jednotku bude mať Nórka Ragnhild Mowinckelová a dvojku najväčšia favoritka Američanka Mikaela Shiffrinová. Predstaví sa 98 pretekárok.

Štyri pretekárky si rozdelili víťazstvá v šiestich pretekoch v aktuálnej sezóne Svetového pohára žien v obrovskom slalome. Len dve z nich však zvíťazili viac ako jedenkrát.

Shiffrinová si prisvojila tri triumfy (Courchevel, Kronplatz, Maribor) a Vlhová dva (Semmering, Maribor spoločne so Shiffrinovou).

Medzi favoritkami aj Worleyová a Brignoneová

Výpočet hlavných adeptiek na medaily uzatvárajú zostávajúce dve víťazky z tejto sezóny Francúzka Tessa Worleyová (Sölden) a Talianka Federica Brignoneová (Killington).

K favoritkám treba určite zaradiť aj skúsenú nemeckú špecialistku Viktoriu Rebensburgovú, ženu veľkých podujatí, Nórku Mowinckelovú, či vo výbornej forme jazdiacu už dvojnásobnú zlatú medailistku z Aare Švajčiarku Wendy Holdenerovú.

Petra Vlhová na začiatku tejto sezóny ešte nebola členkou užšej špičky v obrovskom slalome, ale víťazstvá v rakúskom Semmeringu a slovinskom Maribore ju vyniesli až na priebežnú tretiu priečku v hodnotení tejto disciplíny vo Svetovom pohári.

Drobná výhoda pre Vlhovú v prvom kole

Dvadsaťtriročná Liptáčkasa po zisku striebornej medaily v kombinácii presunula s celým svojim tímom zo švédskeho Aare do nórskeho Trysilu, kde v uplynulých troch dňoch trénovala obrovský slalom.

„Našli sme tam výborné podmienky na nerušený tréning. V tomto stredisku sa pripravovala aj Mikaela Shiffrinová. Každý tím však mal k dispozícii inú sekciu kopca, keďže Mikaela nechcela s Petrou trénovať,“ povedal Boris Vlha, stabilný člen tímu Vlhovcov a Petrin brat v rozhovore pre denník Šport.

„Po zisku prvej medaily mi trochu spadol kameň zo srdca. Každá medaila sa počíta a veľmi sa teším. V pokoji sa pripravím na obrovský slalom a slalom. Vynasnažím sa podať čo najlepší výkon a uvidíme, ako to dopadne,“ skonštatovala Vlhová po svojom prvom medailovom úlovku v kombinácii.

Po návrate z tréningového minikempu z Nórska pred obrovským slalomom pre RTVS Vlhová dodala: „Uvidíme, aké to bude náročné v pretekoch, lebo aktuálne prší a je teplo. Dnes som mala už iba kondičný tréning, inak skôr pokojový režim a oddych. Zdravotne som v pohode, cítim sa dobre. Som pripravená, lyžujem dobre, záleží na tom, ako mi to sadne v pretekoch.“

Ambiciózna Slovenka bude mať vo štvrtok drobnú výhodu pred súperkami v obrovskom slalome. Prvé kolo pretekov so začiatkom o 14.15 h postaví jej taliansky tréner Livio Magoni. Druhé kolo, ktoré sa začne o 17.45 h pod umelým osvetlením, bude stavať tréner talianskeho tímu Gian Luca Rulfi.

„Je to trochu výhoda, že môj tréner stavia prvé kolo. Postaví to, čo mám rada. Samozrejme, budem sa snažiť to využiť,“ dodala P. Vlhová pre RTVS.

