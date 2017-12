Obrovský slalom vo Val d´Isere sa stal korisťou Pinturaulta, Žampu teší po zranení aj 30. miesto

VAL D´ISERE 9. decembra (WebNoviny.sk) – Domáci Alexis Pinturault sa stal víťazom sobotňajšieho obrovského slalomu v rámci Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach vo francúzskom Val d´Isere.

Dvadsaťšesťročný pretekár bol v súčte oboch kôl o 26 stotín sekundy lepší ako druhý Nemec Stefan Luitz. Rakúsky favorit Marcel Hirscher nenadviazal na minulotýždňový triumf v americkom Beaver Creeku. Po 1. kole síce viedol, no v druhej jazde sa dopustil viacerých zaváhaní a obsadil 3. pozíciu s mankom 0,54 s za Pinturaultom. Francúz pri svojom 180. štarte vo SP dosiahol jubilejný 20. triumf.

Z bratov Žampovcov si lepšie počínal skúsenejší Adam. Po solídnom 19. mieste v prvej jazde však pokazil druhé kolo, nabral veľké manko 9,92 s a skončil až tridsiaty. Pre 27-ročného Tatranca boli preteky vo Val d´Isere vstupom do tejto sezóny SP, úvodný mesiac zmeškal pre operáciu menisku a následnú rehabilitáciu. Mladší zo Žampovcov Andreas sa v 1. kole zaradil na nepostupovú 40. priečku s odstupom 3,27 s na spomenutého priebežného lídra z Rakúska Hirschera.

„Boli to moje prvé preteky po dlhom čase a po zranení. Som neskutočne rád, že sa mi podarilo dostať do druhého kola. V prvom kole som predviedol skvelú jazdu, taktiež aj tá druhá bola perfektná. Škoda, že v nej prišla jedna chyba, ale som tam, medzi najlepšími pretekármi sveta, a to ma neskutočne motivuje dopredu. Ukázal som, že na to mám a idem ďalej. Je to pre mňa veľká motivácia. V nedeľu máme slalom. Ďakujem všetkým za podporu. Je to naozaj neskutočný pocit, keďže pred ôsmimi týždňami som ešte ležal na pooperačnej izbe a dnes som bol medzi najlepšími lyžiarmi sveta,“ uviedol po pretekoch Adam Žampa.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní

Val d´Isere (Fr.)

Obrovský slalom mužov (1. + 2. kolo): 1. Alexis Pinturault (Fr.) 1:51,18 min, 2. Stefan Luitz (Nem.) +0,28 s, 3. Marcel Hirscher (Rak.) +0,54, 4. Mathieu Faivre (Fr.) +0,78, 5. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,90, 6. Alexander Schmid (Nem.) +1,01, 7. Žan Kranjec (Slovin.) +1,10, 8. Manuel Feller (Rak.) +1,66, … 30. Adam Žampa +9,92, … 40. Andreas Žampa (obaja SR) +3,27 – v 1. kole, nepostúpil do 2. kola

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 7 z 37 pretekov): 1. Kjetil Jansrud (Nór.) 249 bodov, 2. Aksel Lund Svindal (Nór.) 245, 3. Beat Feuz (Švaj.) 208, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 205, 5. Alexis Pinturault (Fr.) 199, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 198

Poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 2 z 8 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 160, 2. Stefan Luitz (Nem.) 140, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 125, 4. Alexis Pinturault (Fr.) 122, Manuel Feller (Rak.) 82, 6. Justin Murisier (Švaj.) 69