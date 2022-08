Obstarávatelia môžu elektronicky komunikovať len cez prostriedky zapísané v zozname Úradu pre verejné obstarávanie

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia majú od 1. augusta povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní len cez elektronické prostriedky zapísané v zozname vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Zmena od 1.augusta

„Uvedené platí pre verejné obstarávania, v ktorých sa príslušné oznámenie alebo výzva zašlú na uverejnenie od 1. augusta 2022 alebo ktoré sa preukázateľne začnú od 1. augusta, pokiaľ sa v nich nevyžaduje zverejnenie oznámenia alebo výzvy,“ informoval ÚVO.

Zmena v elektronickej komunikácii súvisí s účinnosťou časti veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní od začiatku tohto mesiaca.

Hlavná časť nadobudla účinnosť v marci

Postup zadávania zákazky, resp. koncesie, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. júla 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do konca júla.

Platí to aj pre postup zadávania zákazky preukázateľné začatý do 31. júla, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do tohto termínu nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk.

Hlavná časť veľkej novely verejného obstarávania, prijatej vlani v októbri, nadobudla účinnosť 31. marca 2022.

Zlepšenie a zrýchlenie procesov

Výnimkami sú spomínaná zmena v elektronickej komunikácii s účinnosťou od 1. augusta a časť o profesionalizácii vo verejnom obstarávaní, ktorá bude účinná od 31. marca 2024. Od prijatých zmien sa očakáva zlepšenie a zrýchlenie procesov verejného obstarávania.