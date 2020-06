Obvinená bývalá štátna tajomníčka Jankovská sa vzdala funkcie sudkyne

Momentálne väzobne stíhaná bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská sa vzdala funkcie sudkyne. Agentúru SITA o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú zadržali spolu s ďalšími 12 sudcami počas policajnej akcie Búrka, pričom jej pre obvinenia z korupcie hrozilo päť až dvanásť rokov odňatia slobody.

Trestná námestníčka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková však v uplynulých dňoch vyhlásila, že v rozhodnutí o sťažnosti obvinených v kauze Búrka by Monika J. mohla vyviaznuť s výrazne nižším trestom.

Podľa Kováčikovej by totiž nemusela spáchať trestný čin ako verejný činiteľ, ale mohlo by ísť „len o nepriamu korupciu“. Trest by sa tak mohol pohybovať v rozmedzí dva až päť rokov.

Monika Jankovská ešte minulý rok rezignovala z postu štátnej tajomníčky pre zverejnenú komunikáciu s viacnásobne stíhaným Marianom Kočnerom.