Obvinená Jankovská ostane vo väzbe, Cviková ide na slobodu

Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J. a obvinený sudca Richard M. ostávajú vo väzbe. Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR (NS SR) Alexandra Važanová, senát 1T NS SR na štvrtkovom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosti obvinených proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z 21. septembra, ktorým bola týmto obvineným predĺžená lehota trvania väzby do 11. marca 2021.

„Vo vzťahu k obvineným Monike J. a Richardovi M. sa senát najvyššieho súdu v plnej miere stotožnil s názorom sudcu pre prípravné konanie,” povedala Važanová.

Súd zároveň zamietol aj sťažnosť prokuratúry vo veci rozhodnutia ŠTS nepredĺžiť väzbu obvinenej Denisy C. „Vo vzťahu k obvinenej Denise C., ktorej končí základná lehota trvania väzby v prípravnom konaní 11. októbra, na rozdiel od názoru sudcu pre prípravné konanie, senát pre neexistenciu kolúzneho dôvodu väzby túto obvinenú ihneď prepustil z väzby na slobodu a neponechal ju v nej do 11. októbra,” dodala Važanová.