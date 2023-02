Obvineného Kaliňáka a Brhela predvolali vypovedať na NAKA

Exministra vnútra Roberta Kaliňák a podnikateľa Jozefa Brhel, ktorí sú obvinení, že „dorovnávali“ plat bývalému šéfovi Finančnej správy SR Františkovi Imreczemu predvolali v piatok vypovedať na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Ako pre médiá povedal obhajca Jozefa Brhela Michal Mandzák, obvinenie považujú za nezmyslené.

Na dorovnávanie platu nebol odkázaný

Podľa Mandzáka Imrecze o údajnom dorovnávaní platu vypovedal ešte v júni 2021. „Keby to bol trestný čin, už vtedy mali orgány činné v trestnom konaní vzniesť obvinenie,“ skonštatoval advokát.

Zároveň podľa Mandzáka Imrecze nebol odkázaný na dorovnávanie platu. „Pretože pôsobil v rámci zločineckej skupiny „daniari“, ktorá ukradla 18 miliónov eur na vratkách DPH,“ vyhlásil Mandzák.

Podľa obhajcu ide o čistý nezmysel

Podľa obvinenia poskytol Jozef Brhel Imreczemu 200-tisíc eur ročne za zoznamy daňových kontrol. Podľa Mandzáka však ide o čistý nezmysel. „Načo je môjmu klientovi zoznam daňových kontrol za celé Slovensko?“ opýtal sa obhajca.

Zároveň je podľa neho nezmysel aj to, že by Jozef Brhel na finančnú správu dosadzoval svojich ľudí. „V uznesení to nie je. Tam nemáte ani jedno meno,“ dodal Mandzák.