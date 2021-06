Obvinení advokáti Ribár a Filo budú stíhaní na slobode, rozhodol najvyšší súd

Obvinení advokáti Martin Ribár a Alexander Filo budú stíhaní na slobode. Rozhodol o tom v pondelok senát Najvyššieho súdu SR (NS SR), keď zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu.

Ten v sobotu 12. júna dvojicu do väzby nevzal. Advokáti sú obvinení z činnosti pre zločineckú skupinu takáčovcov a z toho, že v období rokov 2006 až 2007 ovplyvňovali muža, ktorý bol obeťou útoku niekoľkých členov tejto skupiny pred bratislavským klubom Casey.

Poškodený zmenil výpoveď

Pod vplyvom advokátov podľa orgánov činných v trestnom konaní poškodený, ktorý po útoku prišiel o slezinu, nakoniec zmenil výpoveď a obžalovaní boli oslobodení.

Podľa NS SR boli v prípade vypočutí relevantní svedkovia, preto obvinení nemajú koho ovplyvňovať. Pokiaľ ide o prípadné pokračovanie v trestnej činnosti, skupina takáčovcov bola podľa súdu rozložená.

Obvinenie v rámci akcie Apač

Advokát Martin Ribár bol už väzobne stíhaný od konca októbra 2019 do mája 2021, keď ho prepustili na príkaz Ústavného súdu SR. Dôvodom bolo obvinenie v rámci akcie Apač, zameranej na zločineckú skupinu takáčovcov. V tomto prípade už na Martina Ribára bola na súd podaná obžaloba.

V pondelok pred najvyšším súdom argumentoval, že obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je totožné s tým, pre ktoré už bol vo väzbe. Ovplyvňovanie poškodeného, v súvislosti s ktorým je obvinený z vydierania a krivej výpovede zároveň odmietol.

Dostal od polície ponuku

Martin Ribár tiež povedal, že v období, keď bol väzobne stíhaný, dostal od polície ponuku, aby vypovedal proti iným advokátom, prokurátorom alebo sudcom. On to však odmietol, a to je podľa neho dôvod, pre ktorý mu bolo vznesené ďalšie obvinenie. „Zo mňa musí byť urobený zlý človek,“ povedal.

Alexander Filo záležitosť s napadnutým mužom nepoprel. Odmietol však, že by mal čokoľvek spoločné so skupinou takáčovcov.