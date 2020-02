Obytná terénna Tatra vyštartovala z Česka na cestu okolo sveta, pridať sa môže ktokoľvek (video)

Zo susedného Česka vyštartovala na cestu okolo sveta obytná terénna Tatra. Na výprave sa najbližšie tri roky môže zúčastniť aj verejnosť.

Cestovateľov čaká dobrodružná jazda cez celú Európu, Áziu, Severnú a Južnú Ameriku a aj Afriku. Expedícia nadväzuje na známu československú výpravu z rokov 1987 – 1990. Informovala o tom televízia TA3.

Tatra prejde cez 69 krajín

Členovia expedície, ktorá nesie názov Tatra okolo sveta 2 vyrazili z centra Prahy. Plánujú prejsť 270-tisíc kilometrov po piatich kontinentoch a 69 krajinách.

„Pôjdeme cez postsovietske republiky, do Mongolska, do Ruska, cez Sibír do Vladivostoku, tam odošleme auto do juhoamerického Chile, prejdeme celú Južnú Ameriku, strednú Ameriku, preplavíme sa do Severnej Ameriky, ktorú celú prejdeme. Otočíme sa na Aljaške, odošleme auto z východného pobrežia do Afriky,“ priblížil cestovanie Petr Holeček, hlavný účastník výpravy.

Pridať sa môže ktokoľvek

K cestovateľskému dobrodružstvu päťčlennej posádky sa môže pridať akýkoľvek záujemca, ktorý si trúfa a finančne prispeje. Na internete si zvolí časť etapy a dĺžku jazdy od deväť od 21 dní.

V aute môže spolu cestovať 14 ľudí. Spať budú v špeciálnych stanoch na streche. V Tatre je aj kúpeľňa so sprchovým kútom.

„Projekt stojí na tom, že s nami do toho ide veľká banda ľudí, ktorí si povedali, že ísť s Tatrou okolo sveta 2 je pekný sen, ťažko dosiahnuteľný, pretože potrebujete veľa voľného času, neplatené voľno alebo skončiť s prácou a k tomu dosť veľa peňazí. My sme to postavili tak, že si ľudia môžu skúsiť reálny expedičný život na dva, tri týždne, a zviezť sa v podstate za náklady,“ dodal Petr Holeček.

Expedície sa zúčastnia aj Slováci

Na palube sú aj Slováci, v priemere jeden na etapu. Cestovatelia veria, že sa k nim ešte pridajú ďalší. Celkové náklady expedície od nákupu auta, cez stavbu obytnej časti, po prepravu loďami medzi kontinentami, dosahujú 25 miliónov českých korún, v prepočte jeden milión eur.

V nedeľu vyprevadia členov expedície aj ich priaznivci v Bratislave, kde bude mať Tatra zastávku.