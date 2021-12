Obyvatelia Európskej únie sú za prijatie digitálnych práv a zásad

Veľká väčšina, a to až 82 %, občanov Európskej považuje za užitočné, aby únia vymedzila a podporovala spoločnú európsku víziu digitálnych práv a zásad. Napríklad 90 % občanov je za stanovenie zásady, že všetci vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb, ktorým hrozí vylúčenie, by mali mať k dispozícii ľahko dostupné a používateľsky ústretové digitálne verejné služby. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej komisie Eurobarometer, ktorý uskutočnila v septembri a októbri tohto roka.

Zo zistení prieskumu ďalej vyplýva, že viac ako osem z desiatich Európanov (81 %) si myslí, že do roku 2030 budú digitálne nástroje a internet v ich živote dôležité. Na Slovensku si to myslí 77 percent respondentov. Viac ako 80 % občanov EÚ si myslí, že používanie internetu prinesie aspoň toľko výhod ako nevýhod. Na Slovensku má tento názor 82 percent oslovených.

Až 56 % opýtaných občanov celej EÚ a 46 percent na Slovensku vyjadrilo obavy z kybernetických útokov a počítačovej kriminality, ako sú krádež alebo zneužitie osobných údajov, škodlivý softvér alebo phishing. Navyše viac ako polovica (53 %) z opýtaných v celej EÚ tiež uviedla, že má obavy o bezpečnosť a duševnú pohodu detí na internete.

Na Slovensku to znepokojuje 50 percent oslovených. Približne tretinu (34 %) občanov celej EÚ a rovnaký podiel respondentov na Slovensku znepokojujú ťažkosti súvisiace s nájdením rovnováhy medzi životom online a offline.