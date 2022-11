Obyvatelia poškodenej bytovky v Prešove by sa mohli vrátiť domov do konca týždňa, uviedol primátor Oľha

Prví obyvatelia bytov požiarom poškodeného bytového domu na Prostějovskej ulici by sa do svojich domovov mohli vrátiť do konca tohto týždňa. Uviedol to v pondelok primátor mesta Prešov František Oľha.

Sprístupnia prvé byty

Ako primátor informoval, aktuálne sa pracuje na stabilizácii a statickom posudku bytovky na Prostějovskej ulici 3.

„Strop je zastabilizovaný podpornou konštrukciou, statik počíta a hľadá najlepšie riešenie, ako trvalo stabilizovať strop medzi 8. a 9. poschodím,“ uviedol primátor.

Dodal, že ak bude mať správca bytového domu všetky revízne správy, sprístupnia prvých 33 bytov. Stať by sa tak malo koncom týždňa.

„My dnes máme teplo a vodu v celom objekte, čiže objekt sa vykuruje, ale elektrickú energiu vieme sprístupniť, ak budú revízie, len jednu stupačku a podľa mňa nemá zmysel, aby sa ľudia sťahovali do bytov kam nemajú dovedený elektrický prúd,“ vysvetlil počet bytov Oľha.

Mesto poskytuje pomoc

Mesto v súčasnosti poskytuje ubytovanie ôsmim obyvateľom bytovky, ktorých presťahovalo do mestských priestorov bývalého hotela Senátor. Okrem ubytovania majú zabezpečenú aj stravu, ktorú poskytuje Slovenský Červený kríž. Podľa primátora je zabezpečená aj ďalšia pomoc, uvažujú však nad oslovením niektorej z nadácií, ktoré by boli ochotné rozbehnúť zbierku na pomoc obyvateľom bytovky.

„Samozrejme poistené veci väčšina z nich mala, bytový dom je poistený. Ale tí ľudia pri tom hasení a zadymení majú predsa len poškodené byty, svoje veci,“ uviedol Oľha.

Zhruba 200 ľudí muselo priestory bytového domu na Prostějovskej ulici opustiť po štvrtkovom nočnom tragickom požiari (24.11.), pri ktorom zahynuli dvaja ľudia. Ďalšie dve osoby sa zranili. V meste bola vyhlásená mimoriadna situácia.

Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu.