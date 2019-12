Obyvatelia z poškodenej bytovky v Prešove už dostávajú peniaze od poisťovne

Prvé poistené plnenia na účty klientov, ktorým výbuch plynu v bytovke v Prešove poškodil byty, dnes poslala aj poisťovňa Uniqa. Klienti tejto poisťovne nahlásili v súvislosti s výbuchom doteraz 17 udalostí. Priamo v bytovke sa nachádzajú štyri poistené byty, zvyšné škody sú hlásené z okolitých domov.

Menšie škody sa likvidujú bez obhliadky

Podľa riaditeľky oddelenia likvidácie UNIQA Dagmar Lukovičovej menšie škody, ako sú napríklad opravy okien, likviduje poisťovňa bez obhliadky. Týka sa to najmä bytov v domoch, ktoré susedia s bytovkou, kde došlo k výbuchu. „Ide najmä o rozbité okná a poškodené okenné rámy, balkónové dvere a časti zariadenia bytu. Dnes odišli na účty klientov prvé poistné plnenia, aby mohli s opravami začať čím skôr,“ uviedla Lukovičová.

Stále sú poistenci, ktorí nenahlásili škody

Poisťovňa stále však eviduje klientov z okolia bytovky, ktorí zatiaľ škody nenahlásili. „Naše call centrum ich preto aktívne kontaktuje a následne škody zaregistruje, aby sme mali istotu, že poistné plnenie dostanú naozaj všetci poškodení a poistení,“ vysvetľuje D. Lukovičová.

V prípade, ak má klient v poistnej zmluve dojednané aj krytie náhradného ubytovania, poisťovňa preplatí takéto ubytovanie do limitu plnenia. Krytie je na dobu max. 6 mesiacov. Výška limitov závisí od toho, kedy bola poistná zmluva dojednaná – pohybuje sa od 1600 do 2100 €. V takýchto mimoriadnych situáciách vie Uniqa klientom pomôcť aj prostredníctvom asistenčnej služby, na ktorú sa ľudia môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc 24 hodín denne.