Obžalovaný člen gangu sýkorovcov Vincko je podozrivý z úteku

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Obžalovaný člen gangu sýkorovcov Ivan C., prezývaný Vincko, ktorý bol na základe rozhodnutia súdu monitorovaný elektronickým náramkom, v stredu v ranných hodinách porušil pravidlá monitoringu. Hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla potvrdil pre médiá, že operačné stredisko zaznamenalo vzdialenie sa kontrolovanej osoby od GPS zariadenia, ktoré je monitorovaná osoba povinná nosiť so sebou.

„Vzniklo podozrenie, že kontrolovaná osoba porušila zákaz opustiť Slovenskú republiku,“ vysvetlil hovorca. Operačné stredisko následne kontaktovalo príslušného probačného a mediačného úradníka, a samozrejme políciu, ktorá kontrolovanú osobu úspešne lokalizovala a zadržala, dodal.

Nedodržanie podmienok bolo signalizované

Informáciu potvrdila po rokovaní vlády aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Dostali sme v rámci systému signál, na základe toho bola kontaktovaná polícia. Systém teda funguje, nedodržanie podmienok bolo okamžite signalizované a následne sme vedeli operatívne komunikovať s políciou, zdôraznila.

Riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško potvrdil pre KRIMI redakciu TV JOJ, že sa momentálne Ivan C. opäť nachádza v cele. Krajský súd v Banskej Bystrici zatiaľ oficiálnu písomnú správu nedostal, povedala hovorkyňa Nina Spurná. Súd bol podľa nej iba informovaný o tom, že došlo pravdepodobne k prevádzkovému incidentu a vo veci koná mediačná a probačná úradníčka príslušného súdu, ktorá môže iniciovať ďalší postup.

Vincka zadržali

Hovorca bratislavskej polície Michal Szeiff pre agentúru SITA potvrdil, že hliadka Policajného zboru v stredu v dopoludňajších hodinách zadržala 52-ročného Ivana C. alias Vincka v jednej zo záhradkárskych oblastí vo štvrtom Bratislavskom okrese. Hliadku do oblasti vyslali na základe signalizovaného oznámenia o porušení povinností nosenia monitorovacieho zariadenia. Vincka zadržali v pohostinstve v mestskej časti Devínska Nová Ves a eskortovali ho „na príslušné oddelenie v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV“.

Ivan C., ktorý bol neprávoplatne odsúdený na doživotie, sa dostal na slobodu na základe rozhodnutia senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorým ho prepustil z väzby na slobodu. Vinckovi pritom vyprší zákonná lehota väzby 25. septembra a sám na slobodu pred vypršaním termínu väzby nechcel. Ako agentúru SITA informoval po rozhodnutí NS jeho hovorca Boris Urbančík, súd Ivanovi C. nariadil dohľad probačného a mediačného úradníka. Bol povinný oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu. Mal aj zákaz vycestovať do zahraničia.

Skupinu stíhajú za niekoľko činov

Skupinu „sýkorky“ stíhajú za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, viaceré vraždy, všeobecné ohrozenie a iné trestné činy. Obžalovaní sa priamo alebo ako spolupáchatelia či účastníctvom podieľali na zavraždení bratov Diničovcov, Romana Deáka, Miloša Piliara, Alojza Házyho a Dalera Hlavačku. Podľa svedkov sa Róbert L., zvaný Kýbel, stal šéfom zločineckej skupiny sýkorovcov po smrti pôvodného bossa Miroslava Sýkoru, ktorého zavraždili vo februári 1997. Skupina pôsobila v Bratislave a okolí. Živili sa vydieraním, výpalným, vraždami a inou kriminálnou činnosťou. Kýbel, pre svoju krutosť prezývaný v gangu aj Gestapák, bol na úteku od začiatku roku 2012. Prvý zatykač na neho vydali 24. júla 2012, postupne pribudli ďalšie. Zadržali ho v Nemecku koncom roku 2015.

Hlavné pojednávanie so „sýkorkami“ sa začalo v januári 2015 v neprítomnosti Róberta L., Martina B. a Jozefa R. Proces mal vyvrcholiť 12. októbra 2015 záverečnými rečami. Tesne predtým však na Morave zadržali hľadaného Martina B., zvaného Rus, a o dva týždne v Nemecku Róberta L. Tým sa proces predĺžil. Na pojednávaní nebol prítomný Jozef R., ktorý je vo väzení v Maďarsku. Oba rozsudky v tejto veci Najvyšší súd SR zrušil, odňal prípad senátu Špecializovaného trestného súdu a prikázal konať Krajskému súdu v Banskej Bystrici.