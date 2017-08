Ak má niekto problém, rokuje. Bugár čaká od Danka konkrétne návrhy na zmeny v Koaličnej zmluve

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Most-Híd očakáva od vedenia SNS a najmä jej predsedu Andreja Danka, že príde na Koaličnú radu s konkrétnym návrhom, čo chce zmeniť, prečo vypovedal zmluvu a prečo takýmto spôsobom.

Ako povedal Bugár v pondelok na tlačovej besede po rokovaní predsedníctva strany Most-Híd, nevie, čo konkrétne Danko žiada. „Ak má niekto problém, najskôr rokuje. Uvidíme, s čím príde,“ povedal s tým, že má mandát, aby táto koalícia pokračovala ďalej.

Podľa Bugára v koalícii vznikla vážna situácia. „My sme spoľahlivý partner, teda to, čo sme podpísali, to platí. Do koalície sme vstúpili, lebo do programového vyhlásenia vlády sa dostala väčšina našich predvolebných sľubov. Koaličná zmluva je v prospech občanov a preto ju budeme plniť,“ zdôraznil Bugár, podľa ktorého ak hociktorý partner cíti, že treba niečo do Koaličnej zmluvy doplniť, tak vždy také možnosti koaličný partner má.

Bugár je presvedčený, že Danko v utorok na rokovanie Koaličnej rady, ktorú zvolal premiér Robert Fico, príde.

Slovenská národná strana (SNS) v pondelok vypovedala Koaličnú zmluvu. V pondelok to oznámila koaličným partnerom. Podľa informácií agentúry SITA v koalícii nastal konflikt pre ministerstvo školstva. Ako informoval agentúru SITA zdroj z prostredia národniarov, SNS odmietla zakrývať prešľapy na ministerstve školstva exministra Juraja Draxlera a podnikateľa Jozefa Brhela.