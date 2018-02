Ocenenia Laureus World Sports Awards získali rekordér Federer a Serena Williamsová

MONAKO 28. februára (WebNoviny.sk) – Prestížne športové ocenenia Laureus World Sports Awards za rok 2017 získali švajčiarsky tenista Roger Federer a americká tenistka Serena Williamsová. Federer prevzal hneď dve ceny – pre Športovca roka a Návrat roka. Celkovo tak má v zbierke rekordných 6 ocenení (z nich 5 pre Športovca roka) od zrodu podujatia v roku 2000. Serena Williamsová triumfovala doteraz päťkrát (z toho raz dostala cenu za Návrat roka). Výsledky vyhlásili v utorok na slávnostnom galavečere v Monaku.

Slávnostný galavečer v Monaku

Tridsaťšesťročný Federer, ktorý sa 19. februára 2018 vrátil na čelo svetového rebríčka, vlani triumfoval na dvoch grandslamových turnajoch – na Australian Open a vo Wimbledone. “Pre mňa je to mimoriadny moment. Každý vie, ako vysoko si vážim moje ocenenia Laureus, každé ďalšie je nádherné, ale získať dve v jednom roku, to je ozajstná česť. Nečakal som to. Som šťastný a chcem sa poďakovať akadémii Laureus,“ reagoval 36-ročný Federer.

Cenu Laureus pre Športovca si odniesol v rokoch 2005 až 2008. V hlavnej mužskej kategórii medzi nominovanými figurovali aj jeho tenisový konkurent Rafael Nadal, futbalista Cristiano Ronaldo, pretekár formuly 1 Lewis Hamilton a cyklista Chris Froome.

Serena sa vráti na Indian Wells

Federerova veková rovesníčka Serena Williamsová odštartovala minulý kalendárny rok víťazstvom na Australian Open, po turnaji sa stiahla z dvorcov, v tom čase už bola tehotná. Do oficiálneho súťažného diania po 13 mesiacoch odmlky a septembrovom pôrode sa vrátila v nedeľu 11. februára 2018 – už za rozhodnutého stavu (3:0) proti Holandsku vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny po boku sestry Venus podľahli Lesley Kerkhoveovej a Demi Schuursovej 2:6, 3:6. Po tomto deblovom intermezze v Asheville sa 36-ročná Serena plánuje vrátiť do turnajového diania od 7. marca v kalifornskom Indian Wells.

V nominácii na prestížne športové ocenenia figurovali medzi ženami aj španielska tenistka Garbine Muguruzová-Blancová, atlétka Caster Semenyová z JAR a tri Američanky – atlétka Allyson Felixová, plavkyňa Katie Ledecká a lyžiarka Mikaela Shiffrinová,

Tímom roka je Mercedes v F1, cenu za Prielom roka získal španielsky golfista Sergio García a medzi hendikepovanými športovcami ocenili švajčiarskeho handbikera Marcela Kruga.