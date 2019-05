Ocenenie Lonely Planet je pre Vysoké Tatry reklama, ale parkoviská už pre návštevníkov nestačia

POPRAD 24. mája (WebNoviny.sk) – Mesto Vysoké Tatry považuje označenie regiónu za najzaujímavejšiu letnú európsku destináciu roku 2019 zo strany Lonely Planet za dobrú reklamu.

V prvom rade sa však podľa prednostu tamojšieho mestského úradu Eugena Knoteka potrebuje popasovať s viacerými problémami a zamerať sa na infraštruktúru.

„Jedna vec je byť v povedomí, no druhá je vytvoriť pre vyššiu návštevnosť podmienky. Nestačia nám už cesty, parkoviská, a s tým musíme niečo urobiť,“ uviedol pre agentúru SITA.

Na parkoviská nemá pozemky

Podľa jeho slov nie je možné ťahať do Tatier ľudí, ak nemajú kde parkovať a nie sú tu kvalitné služby. Všetky opatrenie je však podľa neho nutné realizovať veľmi citlivo. „Sme v ochrannom pásme, o to je to zložitejšie,“ pripomenul.

Samospráva už má vypracovanú analýzu riešenia statickej a dynamickej dopravy, podarilo sa to v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Zvýšiť chce aj počet prepravených pasažierov v rámci Tatranskej elektrickej železnice.

„Chceme tiež vytvoriť záchytné parkoviská, zamerať sa pri tom aj na elektromobilitu,“ prezradil Knotek. Mesto však zatiaľ potrebuje nájsť lokality, kde by parkoviská umiestnilo, keďže ďalšie pozemky nemá. Budovať chce aj ďalšie cykloturistické chodníky, ktoré plánuje rozšíriť pre e-biky.

Ocenenie vníma ako čerešničku na torte

Knotek vníma ocenenie Lonely Planet ako čerešničku na torte. „Ocenenie nepadlo samé od seba, sú za tým ľudia, ktorí vyvíjajú dlhoročné úsilie v prospech Tatier,“ povedal. Zároveň ale dodal, že rapídne zvýšenie návštevnosti neočakáva. Pomôcť to však podľa neho môže v čase mimo sezóny, ktorá patrí viac-menej kongresovej turistike.

„Je pravdou, že už tri roky máme veľmi vysokú obsadenosť, aj na toto leto a zimu sme už limitovaní,“ povedal. Tatrám navyše podľa jeho slov nahráva súčasná geopolitická situácia, ale aj stúpajúca životná úroveň či rekreačné poukazy.

Pripomenul, že 60 percent návštevníkov je zo Slovenska, potom nasledujú Česi, Poliaci a Maďari. „Každý by chcel bohatú klientelu, ale my na tom nestaviame, chceme radšej štandardnú a stabilnú klientelu,“ skonštatoval.

„My sami sme zvedaví, aký dopad toto ocenenie bude mať, pretože je prioritne cielené na zahraničnú klientelu. Ale je možné, že nás to všetkých prekvapí a dopad bude rôzny,“ uviedla pre SITA Veronika Littvová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.

Región bude podľa jej slov značku Lonely Planet využívať na svojich propagačných materiáloch. „Pôjde hlavne o letné materiály, ktoré región každoročne vydáva a marketingové kampane, ktoré budeme realizovať s týmto označením,“ potvrdila.

Predbehli Madrid aj Istriu

V rebríčku top desiatich miest (Best in Europe 2019), ktoré známy cestovateľský sprievodca Lonely Planet odporúča navštíviť v tomto roku, predbehli Vysoké Tatry aj oveľa známejšie cestovateľské ciele ako španielsky Madrid, talianske Bari, francúzsky Lyon či chorvátsku Istriu.

Zostavili ho skúsení cestovatelia Lonely Planet, ktorí už viac ako 45 rokov hľadajú po celom svete nové zážitky z ciest. V rebríčku sa podelili o svoje tajné tipy na najlepšie miesta na kontinente – od destinácií, o ktorých sa v poslednom čase rozpráva čoraz viac, až po prehliadané miesta, ktoré sú pripravené na to, aby ich cestovatelia zaradili do svojich itinerárov v roku 2019.