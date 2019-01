Ocenili ďalších pätnásť Slovákov, ktorí sa rozhodli pomôcť Židom v čase holokaustu

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – Pätnásť Slovákov, ktorí s odvahou poskytli prenasledovaným bezpečný úkryt a tým im dali dar života, v stredu pribudlo k Spravodlivým medzi národmi.

Ocenenia udelil štát Izrael

Ľuďom, ktorí sa rozhodli pomôcť Židom v čase holokaustu napriek tomu, že pritom riskovali nielen svoj život, ale i životy svojej rodiny a blízkych, ocenenia udelil štát Izrael a múzeum Jad Vašem.

Na slávnostnom ceremoniáli v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa tak ocenenými stali: Cecília Scheibenreifová, Rudolf Scheibenreif, Ondrej Čanecký, Imrich Počuch, Mária Počuchová, Štefánia Pellerová, Anna Chladná, Ignác Chladný, Karolína Bullová, František Bulla, Peter Brezovský, Anna Brezovská, Ondrej Rapčan, Elena Rapčanová a Zlatica Vojtková.

Každý z nás by mal strach

Na dnešnej slávnostnej ceremónii sa zúčastnili najvyšší štátni predstavitelia, rodiny ocenených, ale aj zachránení a ich rodiny. „Vždy, keď som tu, si kladiem otázku, ako by sme sa zachovali my. Som presvedčený, že každý z nás by mal strach. U týchto ľudí, čo sú dnes ocenení, ľudskosť zvíťazila nad strachom, srdce a dobro zvíťazili a to si vždy pripomínajme. V takých chvíľach, ako bolo vtedy, sa ukázala sila človeka,“ povedal prezident SR Andrej Kiska.

Dodal, že je dôležité sprostredkovať verejnosti osudy tých, ktorých príbehy dokázali čeliť zlu a nielen spomínať, ale aj všetkými silami chrániť hodnoty slobody, demokracie, tolerancie, ľudskosti či slušnosti a kultúry, aby sme už nikdy nepotrebovali takých hrdinov, akí boli Spravodliví medzi národmi.

Odvaha a ľudskosť jednotlivcov

Najvyššie vyznamenanie štátu Izrael veľvyslanec Štátu Izrael v SR Zvi Aviner Vapni a predstavitelia židovských inštitúcií odovzdali potomkom týchto hrdinov. Pätnásť ocenených Slovákov sa tak pripojí k 594 odvážnym mužom a ženám zo Slovenska a vyše 27-tisíc jednotlivcom z mnohých ďalších krajín.

Izraelský veľvyslanec v predslove k oceneniam uviedol, že „tieto vyznamenania nie sú len spomínaním, ale poukazujú na odvahu a ľudskosť jednotlivcov v ťažkých časoch a na životné lekcie, z ktorých by sme sa mohli poučiť“. Príkladom najlepších ľudských postojov a hodnôt je tak aj príbeh Cecílie Scheibenreifovej a jej syna Rudolfa, ktorí zachránili šesťročné židovské dievča tak, že ho skryli do kufra v skrini pred gestapom.

Ondrej Čanecký prispel nielen k záchrane dvoch vysilených utečencov z tábora smrti, ale nepriamo i tisícov maďarských Židov po tom, čo sa svet dozvedel o krutom zabíjaní v Osvienčime. Po vypuknutí antifašistického povstania sa manželia Počuchovci viac ako pol roka starali o šesť ukrývaných Židov.

Spoločnými silami obe rodiny prežili

Bezpečný domov poskytla aj Štefánia Pellerová dvom židovským dievčatám po tom, ako ich rodičia ochoreli. Vďaka tomu dievčatá prežili. Ďalšie židovské dievčatko, ktoré malo cukrovku, prežilo, pretože sa oň postarali a neraz ho ukrývali pred nemeckými vojakmi manželia Anna a Ignác Chladný.

Podobne aj rodina Brezovských pomohla skupine Židov, ktorých ukryla v svojej pivnici. Príbeh manželov Bullovcov, ktorí prijali dve židovské rodiny do svojho domu, aby v lese nepremrzli, žiaľ nemal šťastný koniec. Nemeckí vojaci zistili, koho ukrývali a spolu s Karolínou Bullovou ich v dome upálili.

Štvorčlenná židovská rodina Lipschützovcov si po vypuknutí povstania začala hľadať bezpečnejšie miesto, našla ho u chudobných Rapčanovcov v Ortáši. Spoločnými silami obe rodiny prežili ťažké časy. Vďaka dobročinnosti Zlatice Vojtkovej sa oslobodenia dočkali ďalší desiati Židia, ktorých spolu s manželom počas vojny ukrývala.

Komisia sa skladá z dobrovoľníkov

Izraelské ocenenie Spravodliví medzi národmi sa každoročne udeľuje ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov v čase ich vyhladzovania počas druhej svetovej vojny.

Mená všetkých ocenených budú navždy vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad Vašem. Múzeum – pamätník Jad Vašem vzniklo preto, aby zvečnilo pamiatku šiestich miliónov židovských obetí holokaustu. Postupne pátra a hľadá tých, ktorí sa fašizmu postavili a Židov ukrývali, alebo im inak pomáhali uniknúť pred perzekúciou. Každý prípad posudzuje Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých.

Komisia sa skladá z dobrovoľníkov, väčšinou tých, čo prežili holokaust, vznikla v roku 1963 pri pamätníku Jad Vašem a vedie ju Izraelský najvyšší súd. Väčšina ocenených Slovákov získala tento titul až po roku 1990, keď sa diplomatické vzťahy vtedajšieho Československa a Izraela obnovili. V prepočte na počet obyvateľov patrí Slovensko k štátom s najvyšším počtom ocenených.