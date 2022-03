Ochotu dodržiavať protipandemické opatrenia určujú osobnostné črty. Odmietavý postoj majú zväčša sebci s prízemným správaním

Osobnostné črty vplývajú na motiváciu dodržiavať protipandemické opatrenia. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej akadémie vied (SAV). Odborníci zistili, že ľudia so svetlou stránkou osobnosti sú viac motivovaní dodržiavať opatrenia.

V tomto type osobnosti prevláda humanizmus a viera v ľudskosť. Na druhej strane, ľudia s temnou stránkou osobnosti chcú uspokojovať predovšetkým svoje potreby a presadzovať vlastné záujmy bez ohľadu na druhých.

Počúvanie autorít ani pocity viny z nedodržiavania opatrení nie sú pre nich motivujúce. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Ľudia so svetlou stránkou osobnosti

„Temná aj svetlá stránka osobnosti sa u ľudí prejavujú v širokom spektre sociálnych interakcií a výnimkou nie je ani správanie súvisiace s pandémiou COVID-19,“ vysvetlil Matúš Grežo z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorý spoločne s kolegyňou Magdalenou Adamus skúmal súvislosti medzi osobnostnými črtami a dodržiavaním protipandemických opatrení.

„Náš výskum ukázal, že pre ľudí so svetlou triádou je dôležité dodržiavať opatrenia z vlastných vnútorných dôvodov. Veria napríklad, že si tým chránia zdravie. Motivujú ich však aj vonkajšie dôvody. Napríklad to, že im opatrenia odporúčajú autority, alebo nechcú, aby si druhí ľudia o nich urobili zlú mienku v prípade, že by opatrenia porušovali,“ dodal psychológ.

Ľudia s temnou stránkou osobnosti

Zdôraznil, že v prípade ľudí s temnou stránkou osobnosti prišli k iným zisteniam. „Pocity viny z nedodržiavania opatrení týchto ľudí nemotivujú a je otázne, či vôbec sú schopní prežívať vinu alebo hanbu za nedodržiavanie akýchkoľvek sociálnych konvencií. Takíto ľudia sú motivovaní uspokojovať predovšetkým vlastné potreby a presadzovať vlastné záujmy bez ohľadu na druhých“ povedal výskumník.

Ľudia s týmto typom osobnosti často konajú neeticky a niekedy až kriminálne. V oblasti zdravia navyše konajú rizikovo – zanedbávajú hygienické návyky, viac požívajú alkohol a drogy, praktizujú rizikové sexuálne správanie a majú menej zdravý životný štýl.

Dôvera v autority

Výsledky psychológov tiež poukázali na to, že nemenej dôležitým aspektom súvisiacim s dodržiavaním opatrení bola dôvera v schopnosť vlády efektívne zvládnuť pandémiu.

„Z našich zistení sa zdá, že dôvera vo vládu môže značne posilniť motiváciu ľudí dodržiavať opatrenia a tá sa premieta do samotného správania. Tieto zistenia sľubujú optimistické závery, pretože na rozdiel od osobnosti človeka je dôveru voči vláde možné formovať. Hoci sa to zdá byť klišé, vytváranie spoločenských podmienok, ktoré podporujú politickú, ale i sociálnu dôveru, by sa malo stať jednou z kľúčových úloh našich lídrov,“ zhrnul na záver Matúš Grežo.