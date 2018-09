Ochrana ústavnosti je v rukách Ústavného súdu SR, Gál odôvodňuje návrh zmeny zákona

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Ochrana ústavnosti je v rukách Ústavného súdu SR, je preto podstatné, aby nás v tejto nezávislej inštitúcii zastupovali kvalitní, uznávaní a skúsení ústavní sudcovia. V tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová, to uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál.

Gál to uviedol v deň, keď si štátnym sviatkom pripomíname schválenie základného a najvyššie postaveného právneho predpisu suverénneho nezávislého Slovenska. Ministerstvo zároveň pripomína, že Ústava SR je v našom štáte “zákonom zákonov”, od ktorého sa odvodzujú všetky ďalšie právne normy.

„Jej mimoriadnosť spočíva hlavne v ochrane základných práv a slobody každého občana. Chráni práva nás všetkých, aj my ju musíme chrániť.“

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo sprísnenie kvalifikačných predpokladov pre vymenovanie do funkcie sudcu ústavného súdu. Navrhované zmeny v zákone by oproti súčasnému stavu zvýšili legitimitu zvolených sudcov.

„Zvýšenie hranice z doterajších 40 rokov na 45 rokov, v záujme zabezpečenia vyššej miery skúseností zo strany osoby, ktorá má byť vymenovaná do funkcie sudcu, ďalej ústavný predpoklad spočívajúci v tom, že dotknutá osoba musí byť všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a taktiež sa zavádza ústavný predpoklad súvisiaci s morálnou integritou dotknutej osoby spočívajúci v tom, že daná osoba svojím doterajším životom dáva záruku, že funkciu sudcu ústavného súdu bude vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Okrem toho sa prostredníctvom navrhovanej novely ústavy skvalitňuje proces výberu kandidátov v Národnej rade SR a to tým spôsobom, že sa zvyšuje kvórum pre voľbu kandidáta z doterajšej väčšiny prítomných poslancov na väčšinu všetkých poslancov,“ uvádza sa v tlačovej správe. Gál preto verí, že voľba ústavných sudcov sa vďaka tomuto návrhu skvalitní a tí, ktorí majú na to dosah, nedopustia, aby sme zostali pri súčasných pravidlách voľby.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico dnes avizoval, že Slovensko čaká ústavná kríza pre voľby sudcov Ústavného súdu. „Neviem si predstaviť, že NR SR ponúkne prezidentovi 18 kandidátov. Hovorme o tom,“ uviedol.