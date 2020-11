Očkovanie pred olympiádou v Tokiu nebude povinné, korigoval svoje slová Thomas Bach

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach po utorkovej prehliadke olympijskej dediny určenej športovcom pre OH v japonskom Tokiu trochu korigoval svoje pondelkové slová ohľadom očkovania proti koronavírusu v súvislosti s účasťou na tomto podujatí.

Miernejšie slová

Kým v pondelok naznačil povinné očkovanie pre všetkých zahraničných účastníkov vrátane športovcov či fanúšikov, teraz boli jeho slová o poznanie miernejšie.

„Očkovanie nebude povinné, no MOV apeluje na všetkých športovcov a ďalších účastníkov, aby podstúpili vakcináciu,“ povedal Bach, ktorého časť tváre prekrývalo biele rúško na pravej strane s piatimi olympijskými kruhmi.

„Som si istý, že veľmi veľa športovcov a iných účastníkov bude nasledovať odporúčania. Mnohí ich ani nepotrebujú a sami sa už teraz chcú nechať zaočkovať,“ pokračoval Bach.

Poznamenal tiež, že budúcoročnú olympijské súťaže bude môcť sledovať istý počet fanúšikov bez rozdielu, či budú alebo nebudú zaočkovaní.

Odložená olympiáda

Olympijské hry v japonskom Tokiu sa mali konať v lete 2020, no pandémia koronavírusu spôsobila odklad podujatia o jeden rok. Nový termín otvorenia hier je naplánovaný na 23. júla 2021.

Počas októbrového konferenčného hovoru so športovcami prezident MOV povedal, že síce nenastala situácia, kedy je očkovanie jednou z podmienok účasti na OH, no poznamenal, že športovci si dlhujú navzájom zodpovednosť v tomto smere.

„Očkovanie nie je iba o ochrane seba samého. Je to ochrana celej komunity,“ povedal Bach.

Pozitívny test bude stopkou

Viacerí športovci sa však obávajú očkovania, keďže vývoj vakcín je mimoriadne rýchly a s odstupom času sa môžu vyskytnúť komplikácie. A niektorého z nich by mohli pripraviť o možnosť bojovať pod piatimi kruhmi.

„Túto výzvu dokážeme zvládnuť podobne ako iné krízy – iba spoločnou solidaritou a zodpovednosťou,“ poznamenal šéf MOV, ktorý je v Tokiu na dvojdňovej inšpekčnej ceste.

Zástupcovia organizačného výboru aj MOV načrtli, že v prípade pozitívneho testu na koronavírus počas OH bude športovec automaticky vylúčený zo súťažného diania, podobne ako pri podozrení z dopingu.