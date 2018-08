Od 1. septembra prestáva byť na Slovensku zviera vecou

BRATISLAVA 31. augusta 2018 (WBN/PR) – Do platnosti vstupuje zákon, ktorý už aj v našej krajine definuje zviera ako živú, cítiacu bytosť. Na základe zmeny, na ktorú čakala verejnosť niekoľko rokov nebude môcť zostať týranie zvierat beztrestné tak, ako to bolo doteraz.

Za zmenou zákona stojí iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorá sa od začiatku zasadzuje za legislatívne zmeny v oblasti ochrany zvierat. Spolu s ďalšími organizáciami bojovali za zmenu zákona viac ako 10 rokov.

Vďaka novele zákona o veterinárnej starostlivosti sa posilňujú práva zvierat a veterinárnych inšpektorov a vylučujú sa akékoľvek pochybnosti o tom, či je, alebo nie je zviera definované ako vec. Ide o dôležitú zmenu, ktorá výrazne zlepší vzmáhanie práv zvierat v prípadoch ich týrania a nezabezpečenia vhodných životných podmienok. Na základe tohto zákona nebude môcť nikto so zvieraťom narábať ako s vecou, ak tak urobí, poruší práva cítiacej bytosti, nie veci, tým aj zákon a po dokázaní viny bude podľa tohto zákona súdený.

Len niekoľko dní pred vstupom zákona do jeho platnosti vzbudil obrovský záujem verejnosti prípad týranej sučky Elizabeth, ktorú zachránili na základe telefonátu zamestnanci Útulku UVP Košice. Pod mostom v obci Sokoľany našli brutálne mučenú sučku nemeckého ovčiaka, ktorá mala drôtom zviazané laby a papuľu. Podľa odhadu veterinára tu ležala v horúčavách 3 až 4 dní. K prípadu bola privolaná polícia. Na zábery mučeného psa reagovali tisíce ľudí, ktoré tento otrasný, krutý, neľudský a nepochopiteľný čin šokoval a rovnako verejne podporili odsúdenie páchateľa. Ich reakcie sú dôkazom toho, že veľkému množstvu ľudí na Slovensku záleží na kvalite života zvierat a ich živote ako takom. Pre mnohých z nich je zmena zákona ukončením frustrácie z toho, že pri týraní zvierat úrady nekonali, nemohli konať a aj pri dokázaní viny bolo jediným trestom udelenie nízkej pokuty. Vo výnimočných prípadoch boli vinníci súdne trestaní. Pri dokázaní viny hrozí podľa nového zákona páchateľovi, ktorí týral sučku Elizabeth a vyhodil ju pod most päť rokov odňatia slobody. Páchateľa sa podarilo vypátrať vďaka výzvam Polície Slovenskej republiky, Zvieracieho ombudsmana a odvážnym ľuďom, ktorí neváhali a konali.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1725891117536255&id=732823790176331

Druhou dôležitou zmenou, ktorú prináša zákon je posilnenie právomocí veterinárov a veterinárnych inšpektorov. Pred zmenou zákona nemali veterinárni inšpektori právomoc odňať zviera, ktoré je týrané. Častokrát sa stávalo, že po doručení podnetu o týraných a zanedbaných zvieratách, ktoré prežívali v nedôstojných podmienkach, pri príchode na miesto nebolo možné vstúpiť na pozemok a zvieratá odobrať. Odobratie zvierat záviselo výlučne na vôli ich majiteľa. Dôležitou zmenou, ktorú zákon prináša je možnosť vstupu veterinárneho inšpektora na súkromný pozemok, obhliadka zvierat a podmienok, v ktorých sa nachádzajú, ich odobratie a umiestnenie do útulkov a záchranných staníc. V týchto prípadoch sa stáva majiteľom zvierat štát.

Treťou zásadnou zmenou zákona je povinné čipovanie psov. Dôvodov na povinné čipovanie je niekoľko. Vďaka čipom bude možné okamžite identifikovať majiteľa strateného psa, vďaka čomu nebudú musieť zvieratá zostávať v útulkoch. Veterinári budú povinní k identifikačnému číslu psa zapisovať a aktualizovať údaje o vakcinácii. Po uhryznutí psom tak bude možné veľmi rýchlo zistiť majiteľa psa a tiež zdravotný stav zvieraťa.

Vďaka povinnému čipovaniu sa skomplikuje situácia nelegálnym množiteľom, ktorí v mnohých prípadoch využívali svoje zvieratá výlučne na zisk. Tieto boli držané v nedôstojných podmienkach, častokrát vo veľmi malých priestoroch plných výkalov bez veterinárnej starostlivosti, bez denného svetla a možnosti výbehu. Veterinárni inšpektori boli v takýchto prípadoch bezmocní, pretože im zákon nedovoľoval vstúpiť na pozemok majiteľa a zvieratá odobrať. Od 1. septembra im to zákon umožní. Na základe podnetu budú môcť v sprievode polície vstúpiť na pozemok majiteľa a zneužívané zvieratá odobrať.

Na základe zákona nebude tiež možné usmrtiť nechcené spoločenské zviera tak, ako to bolo doteraz. Majiteľ zvieraťa ho nebude môcť napríklad zastreliť alebo utopiť. Musí mu hľadať náhradnú starostlivosť, ak tak neurobí, poruší zákon a bude mu hroziť pokuta do 800 eur pri fyzickej a až do 20000 pri živnostníkovi alebo právnickej osobe. Usmrtenie spoločenského zvieraťa bude môcť vykonať iba veterinár.

Zmenou zákona sme sa posunuli ďalej. Slovensko sa zaradilo medzi vyspelé krajiny sveta, ktoré nespochybňujú zvieratá ako cítiace bytosti, čo platí rovnako pre spoločenské aj hospodárske zvieratá a prisudzujú im práva, ktoré musia byť v rámci celej spoločnosti napĺňané.

Podobný zákon platí v krajinách ako Česká republika, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Nórsko a ďalšie.

Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Najdôležitejšie zmeny.

zakazuje sa týranie zvierat a spôsobovanie zbytočnej bolesti , to zahŕňa aj nedostatočné kŕmenie a napájanie,

, to zahŕňa aj nedostatočné kŕmenie a napájanie, zakazuje sa usmrtenie zvieraťa bez primeraného dôvodu, nechcené zvieratá môže usmrtiť iba

veterinár a to iba vtedy ak pre zviera neexistuje možnosť náhradnej starostlivosti,

pokuta od 400 do 1000 eur hrozí za opustenie zvieraťa za účelom zbavenia sa ho,

rovnaká pokuta hrozí ak majiteľ nezabráni neželanému rozmnožovaniu sa zvierat,

pri firmách a podnikateľoch je to až 2 500 – 40-tisíc eur,

pokutu od 300 do 800 eur hrozí za usmrtenie zvieraťa iným ako povoleným spôsobom,

bezbolestné usmrtiť psa alebo mačku môže len veterinár,

zavádza sa povinné čipovanie psov najneskôr do 12 týždňov veku, veterinár nesmie ošetriť psa, ktorý nie je čipovaný,

Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur. Pri podnikateľoch afirmách je sadzba od 400 do 3500 eur,

obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na svojom území a umiestniť ich do útulku.

obec musí prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku,

zriaďuje sa Register túlavých zvierat. Nájdené zvieratá musia obce/útulky do 24h začipovať a

veterinár zaregistrovať do systému. Takto sa nebudú túlavé zvieratá „strácať” v evidenčných knihách, ktoré nikto neskontroluje, a bude ťažšie (pre obce) ich len tak utratiť.

úradný veterinár môže vstúpiť na pozemok a aj do obydlia , ak je podozrenie na ohrozenie života, zdravia alebo ochrany zvieraťa,

, ak je podozrenie na ohrozenie života, zdravia alebo ochrany zvieraťa, kto neposkytne pri kontrole súčinnosť, môže dostať pokutu od 100 do 400 eur, pri firmách a podnikateľoch je to pokuta od 1750 až do 20- tisíc eur,

ak je ohrozené zdravie a ochrana zvieraťa, veterinárny inšpektor bezodkladne nariadi zhabanie zvieraťa alebo jeho dočasné umiestnenie do náhradnej starostlivosti. Vlastníkom zvieraťa sa stáva štát,

ak majiteľ nestrpí zhabanie zvieraťa alebo jeho umiestnenie do dočasnej náhradnej starostlivosti, dostane pokutu od 300 do 800 eur,

zákaz verejných vystúpení divo žijúcich zvierat

Znenie zákona č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/184/vyhlasene_znenie.html

(Konsolidované znenie bude k dispozícii online od 1.9.2018.)

Bezplatná linka právneho poradenstva Zvieracieho ombudsmana: 0948 022 121.

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat, ktoré sa od roku 2011 zaoberá pomocou na úrovni systémových a legislatívnych zmien v tejto oblasti. Je to neštátna a apolitická inštitúcia, ktorá je financovaná prevažne z darov fyzických a právnických osôb. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Činnosť je dôležitá aj z hľadiska vnímania ľudí a posilňovania všeobecnej empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie.

Na ochranu zvierat a prevenciu pred nezmyselným týraním je možné prispieť na: www.stopkrutosti.sk.