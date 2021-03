Od brány cez záhon až po terasu: viete už, ako zveľadíte okolie vášho domu?

Starostlivosť o trávnik, čistenie bazéna, výsadba kvetín a tiež prerezávanie stromov. Toto sú len niektoré z úkonov, ktoré počas jari čakajú na nejedného záhradkára. Pripravte svoju záhradu na novú sezónu a zveľaďte okolie vášho domu. Poradíme, akým detailom venovať pozornosť a ako vaše okolie vášho domu vyladiť doslova do dokonalosti.

Nadchádzajúce týždne v okolí vášho rodinného domu môžete využiť naozaj zmysluplne. Ak vás baví zveľaďovanie vášho životného priestoru, na jar máte ideálnu príležitosť realizovať svoje zámery vo vonkajšom prostredí. Po zime si vašu pozornosť zaslúži prakticky každá súčasť vášho pozemku od samotnej brány a oplotenia, cez terasu až po bazén. Mimochodom, práve bazén môže byť doplnkom, ktorý hodnotu vášho pozemku dokonca zvýši a užije si ho celá rodina. Poďme ale pekne po poriadku.

Spravte si zo záhrady miesto vašej dovolenky

Vzhľadom na aktuálne opatrenia ešte bude pre mnohých zložité cestovať. Letná dovolenka pri mori tak pre mnohých môže byť len ťažko dosiahnuteľnou métou. Dovolenkovať, však môžete aj doma, ak má váš pozemok tú správnu výbavu. Čoraz žiadanejšie sú rôzne rodinné bazény, ktoré sú ideálne pre menšie aj väčšie pozemky.

Zvážte, či by práve investícia do rodinného bazéna neuľahčila a nespríjemnila leto strávené doma. Dovolenkovú atmosféru si tak budete môcť dopriať prakticky aj každý deň, a to vrátane celej vašej rodiny.

K modernému bazénu patria aj terasové doskyb

Nenechajte sa pomýliť názvom, terasové dosky WPC sú k bazénu perfektným doplnkom. Ak sa rozhodnete pre zabudovaný bazén, jeho okolie by ste mali mať vhodne upravené. Vyhnete sa tak znečisteniu vody, prebahneniu jeho bezprostredného okolia a zároveň týmto spôsobom zabezpečíte bezpečný pohyb okolo bazéna.

Vybrať si ten správny materiál k bazénu je teda naozaj dôležité, ako z pohľadu životnosti, tak aj úžitkových vlastností a bezpečnosti. Terasové dosky z kompozitného materiálu wpc sú k bazénu vhodnou voľbou, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Vzhľadovo sú takmer na nerozoznanie od pravého dreva, no popritom sa vyznačujú vysokou odolnosťou. Sú svetlostále a ani po pôsobení vody, tepla či UV žiarenia nemenia svoj tvar. Pri bazéne oceníte aj ich protišmykový povrch.

Na detailoch záleží – terakotové kvetináče vdýchnu vašej záhrade život

Našli ste po zime opäť niekoľko popraskaných plastových kvetináčov? Skúste túto sezónu niečo iné. Sami sa presvedčte o tom, že terakotové kvetináče sú omnoho lepšou a trvácnejšou voľbou. Hoci ich nadobúdacia cena je o niečo vyššia, ako v prípade plastových kvetináčov, tie terakotové vám vydržia omnoho dlhšie a okrem toho aj vyzerajú omnoho lepšie. Sú odolné, prepracované do najmenších detailov a vybrať si ich môžete v rôznych dizajnových vyhotoveniach.

Každý krásny celok spočíva práve v dobre zladených detailoch a pri záhradách to nie je inak. Terakotové kvetináče sa ľahko stanú praktickou a plnohodnotnou dekoráciou vašej oázy pokoja.

Ako vyzerá vstupná brána k vám?

Máte váš pozemok dostatočne zabezpečený? Nemyslíme tým teraz kamerový systém, alebo nejaké nástrahy, ktoré by neželaného návštevníka mohli prekvapiť, myslíme skôr na vstupnú a garážovú bránu. To, ako pôsobí okolie vášho domu veľmi závisí aj od vonkajších brán – teda od brány, plotu, bráničky a v neposlednom rade aj od garážovej brány. Je dobré, ak sú všetky tieto štyri prvky zladené nielen vzájomne, ale hodia sa aj do okolitého priestoru a k architektúre domu.

Najmä pri nových rodinných domoch sa môžete často stretnúť s rôznymi dočasnými riešeniami v podobe pletivových plotov či iných jednoduchých spôsoboch oplotenia. Ak vám však na vzhľade skutočne záleží, zaslúžite si vy aj váš pozemok určite niečo lepšie. Nezabudnite si preto pozrieť brány, bráničky a napokon aj garážové brány VISIO systems, ktoré v sebe spájajú vysokú kvalitu a maximálnu funkčnosť korunovanú atraktívnym dizajnom.

Foto: visio.systems

Technická modernizácia vám ušetrí čas aj náklady

Máte na záhrade studňu alebo ste sa už rozhodli pre vyššie spomínaný bazén? Možno ani netušíte, v akých rôznych smeroch vám pomôžu elektromotory. Tie si svoje uplatnenie stále častejšie nachádzajú aj v moderných rodinných domoch a tiež v záhradách. Spomeňme už len trebárs ventilačné jednotky, rekuperácie či rôzne vodné čerpadlá, toto všetko je poháňané veľmi efektívnymi elektromotormi.

Popremýšľajte preto nad technickou modernizáciou jednotlivých častí vášho domu a zistite, ako vám elektromotory môžu uľahčiť život a ušetriť náklady.

Pri práci okolo domu myslite aj na bezpečnosť

Na záver sme si pre vás nechali to najdôležitejšie. Pri práci okolo domu nesmieme zabúdať ani na bezpečnosť. Vedeli ste, že medzi najčastejšie úrazy na záhrade patria rôzne poranenia končatín, bodnutie hmyzom a tiež spáleniny od slnka? Práve preto, by vám pri práci na záhrade nemali chýbať ochranné rukavice a tiež adekvátne oblečenie. Ak pílite, kosíte vysokú trávu či rúbete drevo, nezabudnite ani na adekvátnu ochranu očí.

Pri práci s chemikáliami nepodceňujte riziko výparov, ani keď ste na čerstvom vzduchu, v tomto smere sú užitočnou pomôckou práve FFP2 respirátory, ktoré v súčasnosti využijete aj pri cestovaní v prostriedkoch hromadnej dopravy, nákupoch či v interiéroch dostupných verejnosti.

