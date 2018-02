Od marca sa začína nové testovanie potravín, uviedla ministerka pôdohospodárstva Matečná

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Európska komisia vypracovala metodiku, na ktorej základe budú členské štáty Európskej únie (EÚ) testovať kvalitu potravín. V dnešnej relácii V politike na TA3 to povedala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná s tým, že na nej pracovali experti z členských krajín. „Zároveň dala komisia prostriedky a možnosť každej členskej krajine uchádzať sa o projekt na testovanie potravín,“ uviedla.

Ako dodala, Slovensko má vo svojom portfóliu testovanie, ak to však krajina bude robiť za európske peniaze, bude to podľa nej efektívnejšie. Štátna veterinárna a potravinová správa sa podľa ministerky už do tohto projektu prihlásila. „Od marca začíname nové testovanie,“ poznamenala na TA3 Matečná. Spomenula tiež, že ak pri testovaní prídu na rozdiely v potravinách na Slovensku a tými, ktoré predávajú v zahraničí, Slovensko vie nahlásiť dvojakú kvalitu potravín a vie postupovať podľa tejto metodiky.

Ministerka tiež v televízii spomenula, že Slovensko podporuje iniciatívu eurokomisárky pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej na zaradenie dvojakej kvality potravín medzi nekalé obchodné praktiky. Podľa Matečnej majú slovenskí spotrebitelia, rovnako ako spotrebitelia v ďalších krajinách EÚ, právo na rovnakú kvalitu potravín, ktoré predávajú pod rovnakou značkou. Šéfka slovenského agrorezortu tiež tvrdí, že nadnárodné firmy musia v rámci únie dodržiavať deklarovanú kvalitu a nesmú dodávať na trhy niektorých členských krajín výrobky nižšej kvality.