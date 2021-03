Od rokovania Matoviča s odborníkmi prešiel viac ako týždeň, ale väčšina odporúčaných opatrení sa nezaviedla

Vedci vyzývajú vládu, aby bezodkladne začala zavádzať odporúčania odborníkov s jasným určením termínov a metodiky vyhodnotenia ich účinnosti. Vyplýva to z verejného vyhlásenia iniciatívy Veda pomáha – COVID-19. Ako podotkol jej hovorca Richard Kollár, od štvordňového rokovania premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) s pozvanými odborníkmi na Úrade vlády SR ubehol viac ako týždeň.

Podľa iniciatívy vláda doteraz reflektovala malú časť týchto návrhov a mnohé z opatrení ani nekomunikovala verejnosti. Navrhované opatrenia, ako dodávajú vedci, navyše dokážu dostatočne ovplyvniť situáciu na Slovensku len s oneskorením.

Manažment zlyhal v lete

Iniciatíva podľa vlastných vyjadrení odmieta byť súčasťou pokusov o prenesenie zodpovednosti za aktuálny krízový stav. „Manažment pandémie zlyhal už vo fáze prípravy v lete 2020 a doteraz nie je optimálny. Aj napriek minimálnemu priamemu vplyvu na rozhodnutia vlády sa opakovane snažíme formulovať odporúčania a upozorňujeme na nedostatky s jediným cieľom situáciu zlepšiť,“ zhodnotila iniciatíva. Čím skôr sa podarí efektívne opatrenia aplikovať v praxi, tým je väčšia šanca, že sa situácia v nemocniciach skôr zlepší.

Celoplošné testovanie v podobe, ako sa uskutočňuje na Slovensku, vníma iniciatíva ako neefektívne a považuje ho za krok k zvyšovaniu mobility a pandemickej únavy obyvateľov, zdravotníkov a samospráv. „Krajiny strednej Európy napriek veľkej miere testovania antigénovými testami patria medzi tie, ktorým sa v tejto fáze pandémie nedarí kontrolovať epidemickú situáciu. Je preto nevyhnutné presmerovať pozornosť na cielené testovanie v ohniskách,“ konštatovali odborníci z iniciatívy.

Podporujú samotestovanie

Ako dodali, podporujú však frekventované samotestovanie v domácnostiach, školách a na pracoviskách. Testovanie totiž podľa nich epidemickú situáciu priamo nezlepšuje, keďže je potrebné doplniť ho efektívnym trasovaním kontaktov či vyhľadávaním ohnísk a tiež ekonomickými a logistickými opatreniami.

Zdôraznili, že negatívny výsledok, a to predovšetkým antigénového testu neznamená, že testovaná osoba nie je infekčná. Podľa vedcov sa na Slovensku robí v porovnaní s úspešnejšími krajinami príliš málo PCR testov, pričom Slovensko zďaleka nevyužíva ich aktuálnu kapacitu a ani ju nezvyšuje.

Ľudí vyzývajú k očkovaniu

Vedci však vyzdvihli, že výrobcovia vakcíny Sputnik V posunuli svoj produkt Európskej liekovej agentúre (EMA). Objasnili, že EMA posudzuje okrem technológie vakcín a ich účinnosti aj ich vplyv na zdravie obyvateľov, ďalej záruky kvality ich výroby, a teda ich celkovú bezpečnosť. „Čím viac vakcín bude schválených EMA, tým dostupnejšie budú bezpečné a účinné vakcíny pre našich obyvateľov,“ uviedli.

Dodali, že výber najvhodnejšej vakcíny spomedzi schválených by mali občania prenechať odborníkom. Vyzývajú ich však, aby sa dali očkovať čo najskôr, ako to bude pre nich možné. Ľudia by tiež mali zvážiť, s kým a ako sa v tomto období stretávajú, keďže blízky kontakt v interiéri bez rúška či respirátora znamená veľmi vysoké riziko prenosu infekcie. Radia, že ak sa už s niekým občania musia stretnúť, mali by tak radšej urobiť vonku, v prírode, kde je šanca prenosu infekcie oveľa nižšia.