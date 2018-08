Od roku 2021 by k Lige majstrov a Európskej lige mohla pribudnúť aj tretia pohárová súťaž

NYON 31. augusta (WebNoviny.sk) – Od sezóny 2021/2022 by k Lige majstrov a Európskej lige mohla pribudnúť tretia kontinentálna futbalová súťaž. Ako referuje nemecký Sport Bild, nad jej zavedením uvažuje Európska futbalová únia (UEFA) aj Asociácia európskych futbalových klubov (ECA).

Nová súťaž by mala mať 32 účastníkov. UEFA aj ECA si od nej sľubujú, že zvýši atraktívnosť a príjmy z Európskej ligy, kde by v skupinovej fáze klesol počet tímov zo 48 na 32. Týmto by definitívne zišlo z plánov rozšíriť hlavnú časť EL na 64 mužstiev.

V novej súťaži by účinkovali predovšetkým kluby z futbalovo menej úspešných európskych krajín, čo by pravdepodobne bola šanca aj pre tímy zo slovenskej Fortuna ligy.

Tri poháre sa v Európe hrali aj v rokoch 1960 až 1999, keď existoval Pohár víťazov pohárov. V roku 1969 sa víťazom spomenutej súťaže stal slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava, ktorý si v bazilejskom finále poradil s FC Barcelona (3:2).