Od slovenských plavcov sa na majstrovstvách Európy čakalo viac, federácia bude hľadať problém

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí plavci na ME 2018 v dlhom bazéne v škótskom Glasgowe stanovili tri nové osobné rekordy a jeden slovenský.

Do individuálneho finále nepostúpil žiadny z nich, medzi osmičku najlepších prenikla iba miešaná štafeta na 4 x 200 m voľný spôsob. Od skúsenejších Slovákov sa čakalo rozhodne viac.

Očakávania splnili najmä juniori

„Výsledky neboli tam, kde by mohli byť. Naši športovci majú výkonnosť na to, aby zaplávali lepšie časy. Niečo sa, žiaľ, nepodarilo. Očividne tam je nejaký problém, ktorý musíme nájsť so športovcami a s ich trénermi. Musíme sa zamerať na prípravu pred vrcholnými súťažami, aby tam predviedli také časy, na aké majú. Na ME to neboli veľmi pozitívne výkony,“ uviedol pre agentúru SITA športový riaditeľ Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Miroslav Nowak.

Očakávania splnili najmä juniori, seniori neurobili výraznú dieru do Európy. „Ciele boli vyššie, ako to, čo reprezentanti SR reálne zaplávali. Vieme o tom, že máme na viac. Potešilo nás, že Jozef Beňo, Laura Benková i Nikoleta Trníková si stanovili osobáky, čo je super. U Nikolety boli seniorské ME iba čerešničkou na torte, jej vrchol boli majstrovstvá Európy juniorov v Helsinkách, kde obstála veľmi dobre. U seniorov Richarda Nagya, Tomáša Klobučníka alebo Marka Botíka by každý osobný rekord znamenal zároveň i národný rekord, čo by bolo super. Žiaľ, aktuálne to nezaplávali, takže skončili za očakávaniami,“ myslí si skúsený funkcionár.

Slovenskí elitní plavci sa aktuálne pripravujú v zahraničí. Richard Nagy trénuje v anglickom Sheffielde, Andrea Podmaníková je počas roka v Spojených štátoch amerických. Nowak priznal, že pre SPF to nie je jednoduché. „S plavcami, ktorí sú v zahraničí, je náročné spolupracovať, resp. pomôcť im. Podmienky majú úplne iné, klubové nároky sú úplne iné, školy tam fungujú inak. Snažíme sa niečo vymyslieť.“

Nagy nemá s kým trénovať

„Keby sa dala chyba jednoznačne identifikovať a vedeli by sme o nej, mali by sme niečo, s čím môžeme pracovať a zlepšiť to. Je tam viac faktorov. Richard sa odišiel pripravovať do Anglicka, aby mal niekoho, s kým bude trénovať, pretože na Slovensku bol na dlhých tratiach prakticky sám. V Anglicku mu po určitom čase skončil osobný tréner, najlepší plavec zamieril do iného klubu a teda sa dostal do rovnakej situácie, v akej bol na Slovensku – je najlepší v klube a nemá s kým trénovať. S novým trénerom zmenil kompletne tréning, prestal plávať 1500 m, začal sa sústrediť na polohovky. Teraz sa musí rozhodnúť, čo bude ďalej. Je to iba na ňom,“ povedal Nowak o aktuálne najlepšom slovenskom plavcovi Nagyovi.

Tomáš Klobučník chvíľu trénuje v Rakúsku, chvíľu v Topoľčanoch, má to veľmi rozlietané. „Možno sa nemôže sústrediť tak, ako by potreboval. Andrea Podmaníková je tiež v zahraničí. Prešla veľkou zmenou, s trénerom skúša zrejme niečo iné a nové, čo dosiaľ nezažila. Ťažko povedať, čo by sme mohli urobiť. Najlepšie by bolo postaviť nový bazén, zamestnať profesionálnych trénerov a mať prípravnú skupinu, kde by plavci trénovali tak, ako to potrebujú. Ale to je v súčasnosti, žiaľ, nereálne,“ uzavrel Nowak.