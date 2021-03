Od soboty je zákaz dovoleniek v cudzine. Aký to má význam a čo majú robiť ľudia, ktorí ju už majú zaplatenú

Dovolenky za hranicami majú od soboty stopku. V stredu o tom rozhodla vláda s tým, že zákaz bude platiť do 28. apríla. Či sa bude tento termín predlžovať bude závisieť najmä od epidemickej situácie.

Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) zakázal rekreácie v zahraničí práve v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. A tiež už s platnými opatreniami, podľa ktorých sú zakázané cesty z okresu do okresu s výnimkou dochádzania za prácou.

Pomôže aj mesiac necestovania

Kým cestovné kancelárie s narýchlo zavedenými zmenami nie sú spokojné, epidemiológovia to považujú za správne rozhodnutie. Viacerí už dávno volali po prísnejšom obmedzení mobility ľudí.

Podľa Vladimíra Krčméryho krajine môže výrazne pomôcť aj na mesiac obmedzené cestovanie. Za ten čas totiž môže podľa neho narásť počet zaočkovaných ľudí. Jasnejšie môžu byť aj pravidlá cestovania s očkovacími pasmi.

Osobne stopku rekreáciám nepovažuje za zákaz. Ten podľa vlastných slov zažil v roku 1975, keď kvôli pravým kiahňam uzavreli celú bývalú Juhosláviu tak, že z nej nemohli vycestovať ani diplomati.

Obmedzenia, aké teraz zaviedlo Slovensko, podľa Krčméryho zavádzali a zavádzajú tiež v iných krajinách v súvislosti aj s inými ochoreniami. Napríklad pred 1,5 rokom zrušili všetky lety v Kongu a Angole, čím sa zamedzilo príchodu žltej zimnice do Európy.

Hranice môže zatvoriť aj iná krajina

Odborník na tropickú medicínu zároveň hovorí, že realisticky vníma aj to, že niektorí ľudia budú nové opatrenie obchádzať. Neodporúča im to však. „Ľudia takto môžu priniesť nie, že tretiu vlnu, ale dokonca tretiu epidémiu,“ upozorňuje.

V rámci leteckej dopravy sa ľudia môžu nakaziť nielen priamo v lietadle, aj na letisku pri čakaní na check-ine, vybavovaní pri gate alebo preberaní batožiny, kde sa zgrupuje väčšie množstvo cestujúcich. Rovnako tak sú podľa Krčméryho rizikové cesty na letisko a z letiska hromadnou dopravou.

Infektológ a odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry obmedzenie mobility víta. Foto: SITA/Branislav Bibel

Obmedzenia bolo podľa infektológa potrebné prijať aj pre nové mutácie, ktoré nie sú také citlivé na súčasné očkovacie látky a obmedzené možnosti krajiny postarať sa o Slovákov prichádzajúcich zo zahraničia.

V januári sa napríklad jednalo o viac ako 30 000 ľudí. „Zorganizovať pre nich repatriačné lety a štátnu karanténu, to sa ľahko povie,“ hovorí Krčméry, podľa ktorého by situáciu zlepšila funkčná e-karanténa, ktorú už úspešne používajú v zahraničí. Prípadne povinná karanténa v na to určených zariadeniach.

Upozorňuje tiež na to, že je síce možné teoreticky cestovať všade, ale ľudia sa nemusia tak skoro vrátiť domov. Hranice totiž môže zatvoriť krajina, do ktorej cestujú. „Nechceme ľudí strašiť, ale musíme im povedať pravdu,“ povedal.