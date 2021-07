Od štátu môžete dostať až 90 eur. Ako získať sprostredkovateľský bonus?

Od 1. augusta bude možné na Slovensku žiadať o sprostredkovateľský bonus – finančnú odmenu pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií SR.

Sprostredkovateľ môže získať odmenu tak, že zaočkovaná osoba sa od 1. augusta zaregistruje na www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špecifický kód a ten následne odovzdá osobe, ktorá ju motivovala na očkovanie.

Bonus si môže sprostredkovateľ uplatniť až vtedy, keď osoba, ktorú motivoval na očkovanie, absolvovala obe dávky vakcíny alebo jednu dávku vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson, najneskôr však do 31. októbra tohto roka.

Ľudia, ktorí absolvujú kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1. júla do 1. augusta tohto roka, budú musieť svojho sprostredkovateľa prihlásiť do sedem dní od spustenia registrácie, teda 7. augusta. Aj v tomto prípade platí, že záujemcovia o očkovanie nemusia čakať na spustenie registrácie, ale môžu sa očkovať už teraz.

Bonus bude môcť jedna osoba využiť na maximálne 50 zaočkovaných osôb. Za presvedčenie osoby do 50 rokov je určený bonus vo výške 30 eur, v prípade osoby od 50 do 60 rokov je to 60 eur a 90 eur dostane sprostredkovateľ za presvedčenie osoby od 60 rokov veku.