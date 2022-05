Odbor kontroly a inšpekcie ministerstva kultúry sa už zaoberá sťažnosťami sólistov Opery SND

Prešetrením sťažnosti sólistov opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave sa zaoberá odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR (MK SR). Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová s tým, že ministerstvu bola táto sťažnosť doručená 1. marca.

Reagovala na to, že výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá vo svojom uznesení, ktoré prijal 25. mája, žiada ministerku kultúry SR Natáliu Milanovú (OĽaNO) o preverenie všetkých skutočností, ktoré preukážu správnosť a zákonnosť postupu vedenia SND v súvislosti so skončením zamestnaneckého pomeru sólistov Opery SND od 1. januára 2022 do dátumu prijatia tohto uznesenia.

Ministerka by mala klásť dôraz na výpovedné dôvody, ich skutkové vymedzenie a ich nezameniteľnosť a účasť príslušných odborových orgánov pri skončení pracovného pomeru.

Preverenie skutočností

„Prešetrenie sťažnosti doposiaľ nebolo ukončené, vzhľadom k náročnosti dokumentovania dotknutých skutočností. Bližšie informácie pred ukončením šetrenia v súvislosti s podanou sťažnosťou nie je možné vzhľadom k zákonom ustanovenej povinnosti mlčanlivosti poskytnúť,“ reagovala Viciaňová.

Členovia kultúrneho výboru zároveň žiadajú ministerku aj o preverenie všetkých skutočností, ktoré preukážu správnosť a zákonnosť postupu štatutárneho orgánu SND. Stanovisko obsahujúce všetky podstatné skutočnosti vyplývajúce z tohto preverenia má ministerka odovzdať výboru do stredy 1. júna.

Stanovisko ministerky

Ministerka by mala do daného dátumu predložiť aj stanovisko, ktorým zrozumiteľne a jednoznačne preukáže plnenie takzvaného ozdravného plánu, najmä v súvislosti so stabilizáciou a rozvojom umeleckého súboru Opery SND.

Odovzdať má aj informáciu, ako bude postupovať, ak preverenie preukáže, že vedenie SND nepostupovalo pri skončení pracovného pomeru so sólistami v súlade so zákonom či inými právnymi predpismi.

Ministerka by mala do 30 júna zabezpečiť cez Ministerstvo financií SR audit o hospodárení s verejnými zdrojmi v SND. Do toho istého dátumu má tiež predložiť ozdravný plán SND a do 31. júla pozastaviť všetky procesy prepúšťanie zamestnancov SND.

Zatvorenie budovy

Na tlačovej konferencii začiatkom mája uviedol generálny riaditeľ SND Matej Drlička, že za znížením sólistov Opery SND stojí najmä zatvorenie Historickej budovy SND, ktorá je podľa jeho slov v zlom technickom stave a potrebuje rekonštrukciu.

SND tak uzatvorilo divadelnú časť, no budovu sa rozhodlo naďalej prenajímať s tým, že záujemcov upozorňuje na viaceré nedostatky, ako sú napríklad nefungujúce výťahy.

Inšpektorát práce nakoniec zakázal používanie historickej budovy SND na akúkoľvek činnosť. Znižovaním počtu stálych členov Opery SND sa zaoberal 3. mája aj kultúrny výbor.

Podpredsedníčka výboru Jana Žitňanská (nezaradená) pre agentúru SITA vtedy uviedla, že je tu veľká obava z likvidácie zboru sólistov a že sa scéna z toho nikdy nespamätá. V Opere SND pôsobilo 27 stálych sólistov, pričom na budúcu sezónu sa ich počet mal zredukovať na 12 členov.