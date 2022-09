Odborári chystajú na 8. október demonštráciu proti chudobe na Námestí SNP v Bratislave, rovnaká akcia bude aj v Prahe

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR organizuje na sobotu 8. októbra tohto roka v Bratislave na Námestí SNP demonštráciu proti chudobe.

Ako uviedla v tlačovej správe prezidentka KOZ Monika Uhlerová, odborári chcú dať týmto protestom vláde a parlamentu najavo, že je najvyšší čas prijať kroky a opatrenia, ktorými sa zastaví pokles životnej úrovne obyvateľov.

Koordinovaná akcia

Pokiaľ vláda neprijme konkrétne protiinflačné opatrenia, bude sociálny zmier na Slovensku podľa KOZ iba obyčajnou ilúziou.

Demonštrácia sa bude konať v rovnakom termíne a čase ako rovnaká akcia Českomoravskej konfederácie odborových zväzov na pražskom Václavskom námestí.

Chudoba je hrozivá

Spoločne takto obe odborové centrály vyzývajú vlády Slovenskej a Českej republiky, aby sa začali zaoberať sociálnou situáciou obyvateľov oboch krajín a nedopustili prepadanie občanov do chudoby.

„Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná,“ tvrdí KOZ.