Odborári dosiahli zmenu pracovného času v Jaguar Land Rover v Nitre

NITRA 18. júna (WebNoviny.sk) – Zamestnancom automobilky Jaguar Land Rover v Nitre sa zmení pracovný čas. Zmenu dosiahli v rámci kolektívneho vyjednávania Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko.

Ako uviedol pre agentúru SITA predseda týchto odborov Peter Mrázik, namiesto doterajšieho pracovného času od 8:00 do 16:30 budú zamestnanci pracovať od 7:00 do 15:30. Zmena vstúpi do platnosti po celozávodnej dovolenke v pondelok 16. júla.

Posun pracovného času na skorší iniciovali zamestnanci. Zdôvodňovali to tým, že neskorší pracovný čas im spôsobuje komplikácie pri vyzdvihovaní detí zo škôl a škôlok, pre ľudí z dedín sa stáva problémom aj bežný nákup. Úpravou pracovného času sa má znížiť aj vplyv nadchádzajúcich letných horúčav na stavbe.

Odborári vyjednali aj ďalšie zmeny. „Podarilo sa nám napríklad zachovať 20 eur pre ľudí, ktorí nevyužívajú autobusovú dopravu, pretože tento bonus mal byť zobraný,“ doplnil Mrázik. Kolektívne vyjednávanie ďalej pokračuje. Na zásadnej požiadavke, ktorou je zvýšenie platov zamestnancov, sa zatiaľ odborári s vedením spoločnosti nedohodli.